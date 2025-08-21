logo

BTC/USD

113413

ETH/USD

4279.01

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 НБУ ко Дню Независимости выпустит новые банкноты с едким для РФ лозунгом
commentss НОВОСТИ Все новости

НБУ ко Дню Независимости выпустит новые банкноты с едким для РФ лозунгом

На оборотной стороне банкнот размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

21 августа 2025, 10:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Национальный банк Украины ко Дню Независимости вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Они появятся 21 августа 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

НБУ ко Дню Независимости выпустит новые банкноты с едким для РФ лозунгом

Деньги. Фото: НБУ

На оборотной стороне банкнот в правой верхней части размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Все остальные элементы дизайна и защиты остались такими же, как и у банкнот образца 2018 года. Изображение и описание банкнот опубликованы на официальном сайте НБУ.

С 21 августа Нацбанк будет подкреплять обновленными банкнотами банки и СИТ-компании. Они будут выдавать их клиентам, а также использовать для замены изношенных и поврежденных купюр.

В НБУ акцентировали, что гражданам не нужно специально обменивать 20 гривен предыдущего образца на модифицированные. Все банкноты этого номинала остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Украины.

В августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с патриотическим лозунгом.

С 8 августа 2024 года в обращение вошли купюры номиналом 500 и 1000 гривен. С 23 августа 2024 года – банкноты номиналом 50 гривен. С 21 августа 2025 года – банкноты номиналом 20 гривен.

В дальнейшем планируется выпуск обновленных банкнот номиналом 100 и 200 гривен в пределах планового выпуска.

Стоит отметить, патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!" является одним из самых известных национальных и патриотических символов Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая вероятность быстрого завершения активной фазы боевых действий: в НБУ озвучили новый прогноз.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/gaslo-slava-ukrayini-geroyam-slava-vidteper-i-na-banknotah-nominalom-20-griven?utm_campaign=news&utm_medium=push-link&utm_source=push
Теги:

Новости

Все новости