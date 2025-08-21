НБУ ко Дню Независимости выпустит новые банкноты с едким для РФ лозунгом

Национальный банк Украины ко Дню Независимости вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Они появятся 21 августа 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Деньги. Фото: НБУ

На оборотной стороне банкнот в правой верхней части размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Все остальные элементы дизайна и защиты остались такими же, как и у банкнот образца 2018 года. Изображение и описание банкнот опубликованы на официальном сайте НБУ.

С 21 августа Нацбанк будет подкреплять обновленными банкнотами банки и СИТ-компании. Они будут выдавать их клиентам, а также использовать для замены изношенных и поврежденных купюр.

В НБУ акцентировали, что гражданам не нужно специально обменивать 20 гривен предыдущего образца на модифицированные. Все банкноты этого номинала остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Украины.

В августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с патриотическим лозунгом.

С 8 августа 2024 года в обращение вошли купюры номиналом 500 и 1000 гривен. С 23 августа 2024 года – банкноты номиналом 50 гривен. С 21 августа 2025 года – банкноты номиналом 20 гривен.

В дальнейшем планируется выпуск обновленных банкнот номиналом 100 и 200 гривен в пределах планового выпуска.

Стоит отметить, патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!" является одним из самых известных национальных и патриотических символов Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая вероятность быстрого завершения активной фазы боевых действий: в НБУ озвучили новый прогноз.



