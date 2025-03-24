НБУ решил предпринять меры для поддержки гривны: о чем речь

Спрос на валюту среди населения в марте 2025 года остается на относительно низком уровне. На прошлой неделе Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

НБУ. Фото из открытых источников

Нацбанк в течение недели 17-21 марта 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 643,60 млн долларов.

Это на 18% больше, чем в течение предыдущей недели 10-14 марта — 545,20 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 8,501 млрд долларов, что пока больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (5,2 млрд долларов).

Однако в марте Украина уже получила почти 1 млрд долларов от Великобритании и 1 млрд евро ЕС за счет российских активов. Ожидаются еще поступления от ЕС и МВФ, и в итоге объем продажи валюты будет компенсирован.

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Официальный курс доллара на прошлой неделе колебался в узком диапазоне. В итоге доллар подорожал всего на 2 копейки до 41,52 гривен.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара не изменился — 41,75 грн/доллар.

Как пояснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, курс доллара к гривне снижается в последнее время из-за сезонного увеличения предложения валюты и уменьшения спроса.

Читайте также на портале "Комментарии" — повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к падению капитала ниже норматива в ряде банков. В то же время им пока ничего не угрожает. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.



