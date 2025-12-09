НБУ убирает из оборота старые банкноты: 5, 10, 20 и 100 гривен постепенно исчезают из кошельков украинцев

Украинцам следует готовиться к постепенным изменениям в кошельках: некоторые банкноты больше не выдают в магазинах или банках. Национальный банк Украины начал плановое изъятие части старых гривен, чтобы повысить качество денежного обращения и защиту от подделок.

Некоторые купюры исчезнут навсегда: Нацбанк начал «чистку» старых гривен

Об этом сообщает НБУ. По данным регулятора, из обращения исчезают банкноты 2003-2007 годов выпуска. Речь идет о четырех популярных номиналах: 5 и 10 гривен (в виде бумажных банкнот) и 20 и 100 гривен старого образца. Их заменяют монеты и обновленные банкноты с усиленными защитными элементами.

Эти деньги не изымаются силой — они просто не возвращаются обратно в наличное обращение. Если вы рассчитались старой "пятеркой" или "сотней", банк уже не выдаст ее снова. Полученные через магазины старые банкноты передаются на утилизацию.

При этом все старые гривны остаются законным платежным средством. Украинцы могут ими свободно пользоваться: платить в магазинах, транспорте, аптеках. Обменивать их в банках специально не нужно.

Как объясняют в НБУ, монеты служат значительно дольше — до 20–25 лет, в то время как бумажные купюры мелкого номинала изнашиваются за год-два. Это позволяет сэкономить средства печати. Кроме того, обновленные банкноты труднее подделать, а унифицированный дизайн облегчает автоматизированную обработку наличных денег.

Постепенный вывод будет продолжаться до тех пор, пока все устаревшие купюры не будут полностью заменены на новые.

