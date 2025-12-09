logo_ukra

BTC/USD

93061

ETH/USD

3326.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 НБУ прибирає з обігу старі банкноти: 5, 10, 20 і 100 гривень поступово зникають із гаманців українців
commentss НОВИНИ Всі новини

НБУ прибирає з обігу старі банкноти: 5, 10, 20 і 100 гривень поступово зникають із гаманців українців

Старі гривні більше не повернуться у ваш гаманець: Нацбанк прибирає банкноти зразка 2003–2007 років — їх не вилучають примусово, але більше не видають.

9 грудня 2025, 13:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українцям слід готуватися до поступових змін у гаманцях: деякі банкноти більше не видають у магазинах чи банках. Національний банк України почав планове вилучення частини старих гривень, аби підвищити якість грошового обігу та захист від підробок.

НБУ прибирає з обігу старі банкноти: 5, 10, 20 і 100 гривень поступово зникають із гаманців українців

Деякі купюри зникнуть назавжди: Нацбанк почав «чистку» старих гривень

Про це інформує НБУ. За даними регулятора, з обігу зникають банкноти 2003–2007 років випуску. Мова йде про чотири популярні номінали: 5 та 10 гривень (у вигляді паперових банкнот) і 20 та 100 гривень старого зразка. Їх замінюють монети та оновлені банкноти з посиленими захисними елементами.

Ці гроші не вилучаються силоміць — вони просто більше не повертаються назад у готівковий обіг. Якщо ви розрахувалися старою "п’ятіркою" або "сотнею", банк вже не видасть її знову. Отримані через магазини старі банкноти передаються на утилізацію.

При цьому, всі старі гривні залишаються законним платіжним засобом. Українці можуть вільно ними користуватися: платити в магазинах, транспорті, аптеках. Обмінювати їх у банках спеціально не потрібно.

Як пояснюють у НБУ, монети слугують значно довше — до 20–25 років, тоді як паперові купюри дрібного номіналу зношуються за рік-два. Це дозволяє заощадити кошти на друк. Крім того, оновлені банкноти важче підробити, а уніфікований дизайн полегшує автоматизовану обробку готівки.

Поступове виведення з обігу триватиме доти, доки всі застарілі купюри не будуть повністю замінені на нові.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці, які працюють за кордоном або не мають повного трудового стажу, можуть самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Це дозволить отримати пенсію або збільшити її розмір у майбутньому.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини