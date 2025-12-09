НБУ прибирає з обігу старі банкноти: 5, 10, 20 і 100 гривень поступово зникають із гаманців українців

Українцям слід готуватися до поступових змін у гаманцях: деякі банкноти більше не видають у магазинах чи банках. Національний банк України почав планове вилучення частини старих гривень, аби підвищити якість грошового обігу та захист від підробок.

Деякі купюри зникнуть назавжди: Нацбанк почав «чистку» старих гривень

Про це інформує НБУ. За даними регулятора, з обігу зникають банкноти 2003–2007 років випуску. Мова йде про чотири популярні номінали: 5 та 10 гривень (у вигляді паперових банкнот) і 20 та 100 гривень старого зразка. Їх замінюють монети та оновлені банкноти з посиленими захисними елементами.

Ці гроші не вилучаються силоміць — вони просто більше не повертаються назад у готівковий обіг. Якщо ви розрахувалися старою "п’ятіркою" або "сотнею", банк вже не видасть її знову. Отримані через магазини старі банкноти передаються на утилізацію.

При цьому, всі старі гривні залишаються законним платіжним засобом. Українці можуть вільно ними користуватися: платити в магазинах, транспорті, аптеках. Обмінювати їх у банках спеціально не потрібно.

Як пояснюють у НБУ, монети слугують значно довше — до 20–25 років, тоді як паперові купюри дрібного номіналу зношуються за рік-два. Це дозволяє заощадити кошти на друк. Крім того, оновлені банкноти важче підробити, а уніфікований дизайн полегшує автоматизовану обробку готівки.

Поступове виведення з обігу триватиме доти, доки всі застарілі купюри не будуть повністю замінені на нові.

