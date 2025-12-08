logo

BTC/USD

91765

ETH/USD

3131.13

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 "Неадекватный документ": Раду разгромили за принятый бюджет на 2026 год
commentss НОВОСТИ Все новости

"Неадекватный документ": Раду разгромили за принятый бюджет на 2026 год

Учитывая разрушение нашей критической инфраструктуры и ситуацию в зоне боевых действий, перспективы выглядят не слишком обнадеживающе

8 декабря 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народная депутат Украины Ирина Фриз в эфире "Эспрессо" критически оценила проект госбюджета на 2026 год, отметив, что он не отвечает современным вызовам и потребностям Сил обороны. По ее словам, Министерству обороны выделено меньше средств, чем в 2025 году, несмотря на то, что уже четвертый год заработные платы защитников и защитниц не подлежат индексации. Это, по мнению Фриза, является серьезным недофинансированием ключевого государственного ведомства на фоне полномасштабной войны и угроз со стороны врага.

"Неадекватный документ": Раду разгромили за принятый бюджет на 2026 год

Фото: из открытых источников

Депутат подчеркнула, что на фоне постоянных атак на критическую инфраструктуру страны и ситуации в зоне боевых действий, нынешний бюджет не добавляет оптимизма. Она назвала отсутствие индексации заработных плат военных "нравственным преступлением", особенно учитывая многочисленные сомнительные расходы, заложенные в документе.

Фриз подчеркнула, что политическая сила "Европейская солидарность" настаивала на перераспределении финансирования, предлагая забрать средства из "марафона" или Дорожного фонда и направить их исключительно на нужды ВСУ. Если планировалось строительство дорог, оно должно осуществляться по согласованию с Министерством обороны и в исключительном контексте поддержки обороноспособности страны.

Депутат отметила, что в условиях войны расточительность государственных средств на второстепенные проекты, такие как дороги в курортные зоны, неприемлема, тогда как защита государства и надлежащее обеспечение военных остаются критической потребностью. Фриз прогнозирует, что общественность и дальше будет становиться свидетелем расследований, которые будут освещать непрозрачные и неэффективные расходы государственного бюджета в ущерб обороне страны.

Как уже писали "Комментарии", Китай уверенно закрепляется как главный экономический партнер Монголии, постепенно вытесняя Россию из региональной торговли. Пекин активно увеличивает закупки монгольского угля, а также инвестирует в новые транспортные коридоры, облегчающие поставки сырья и усилить интеграцию двух экономик, сообщает Служба внешней разведки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости