Народная депутат Украины Ирина Фриз в эфире "Эспрессо" критически оценила проект госбюджета на 2026 год, отметив, что он не отвечает современным вызовам и потребностям Сил обороны. По ее словам, Министерству обороны выделено меньше средств, чем в 2025 году, несмотря на то, что уже четвертый год заработные платы защитников и защитниц не подлежат индексации. Это, по мнению Фриза, является серьезным недофинансированием ключевого государственного ведомства на фоне полномасштабной войны и угроз со стороны врага.

Депутат подчеркнула, что на фоне постоянных атак на критическую инфраструктуру страны и ситуации в зоне боевых действий, нынешний бюджет не добавляет оптимизма. Она назвала отсутствие индексации заработных плат военных "нравственным преступлением", особенно учитывая многочисленные сомнительные расходы, заложенные в документе.

Фриз подчеркнула, что политическая сила "Европейская солидарность" настаивала на перераспределении финансирования, предлагая забрать средства из "марафона" или Дорожного фонда и направить их исключительно на нужды ВСУ. Если планировалось строительство дорог, оно должно осуществляться по согласованию с Министерством обороны и в исключительном контексте поддержки обороноспособности страны.

Депутат отметила, что в условиях войны расточительность государственных средств на второстепенные проекты, такие как дороги в курортные зоны, неприемлема, тогда как защита государства и надлежащее обеспечение военных остаются критической потребностью. Фриз прогнозирует, что общественность и дальше будет становиться свидетелем расследований, которые будут освещать непрозрачные и неэффективные расходы государственного бюджета в ущерб обороне страны.

