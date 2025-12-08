logo_ukra

"Неадекватний документ": Раду розгромили за прийнятий бюджет на 2026 рік

З огляду на руйнування нашої критичної інфраструктури та ситуацію в зоні бойових дій, перспективи виглядають не надто обнадійливо

8 грудня 2025, 14:15
Народна депутатка України Ірина Фріз в ефірі "Еспресо" критично оцінила проєкт держбюджету на 2026 рік, зазначивши, що він не відповідає сучасним викликам та потребам Сил оборони. За її словами, Міністерству оборони виділено менше коштів, ніж у 2025 році, попри те, що вже четвертий рік поспіль заробітні плати захисників та захисниць не підлягають індексації. Це, на думку Фріз, є серйозним недофінансуванням ключового державного відомства на тлі повномасштабної війни та загроз з боку ворога.

"Неадекватний документ": Раду розгромили за прийнятий бюджет на 2026 рік

Фото: з відкритих джерел

Депутатка підкреслила, що на тлі постійних атак на критичну інфраструктуру країни і ситуації в зоні бойових дій, нинішній бюджет не додає оптимізму. Вона назвала відсутність індексації заробітних плат військових "моральним злочином", особливо враховуючи численні сумнівні витрати, закладені в документі.

Фріз наголосила, що політична сила "Європейська солідарність" наполягала на перерозподілі фінансування, пропонуючи забрати кошти з "марафону" чи Дорожнього фонду і спрямувати їх виключно на потреби ЗСУ. Якби планувалося будівництво доріг, воно має здійснюватися за погодженням із Міністерством оборони та у виключному контексті підтримки обороноздатності країни.

Депутатка зауважила, що в умовах війни марнотратство державних коштів на другорядні проєкти, такі як дороги до курортних зон, є неприйнятним, тоді як захист держави та належне забезпечення військових залишаються критичною потребою. Фріз прогнозує, що громадськість і надалі буде ставати свідком розслідувань, які висвітлюватимуть непрозорі та неефективні витрати державного бюджету на шкоду обороні країни. 

