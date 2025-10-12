logo

Некоторые украинцы останутся без пенсий: как ни попасть в черный список
Некоторые украинцы останутся без пенсий: как ни попасть в черный список

Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев сообщил о создании реестра дроперов. Лица, которые передают свои банковские карты, могут потерять доступ к пенсии и другим финансовым операциям.

12 октября 2025, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховная Рада готовит новые правила для украинцев, которые передают свои банковские карты посторонним лицам. Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что таких людей планируют вносить в специальный реестр "дроперов", после чего им могут ограничить финансовые операции и даже заблокировать получение пенсии.

Некоторые украинцы останутся без пенсий: как ни попасть в черный список

Некоторые украинцы могут перестать получать пенсию. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE рассказал о последствиях от передачи своих банковских карт другим лицам.

"Никогда никому не давайте карточку. Вы попадете потом в реестр дроперов, вы не сможете получить пенсию, даже если вы заработали где-то на аренде своей карты", — сказал Гетманцев.

По его словам, законопроект, который будет зарегистрирован в Верховной Раде 13 октября, предусматривает создание системы контроля над финансовыми операциями лиц, передающих свои карты. После внесения в реестр дроперов банк может ограничить доступ к финансовым услугам, которые могут включать кредитование или обычные платежи.

Гетманцев подчеркнул, что такие меры направлены на борьбу с преступными схемами, в которых используются дроперы.

"Драпов используют для торговли наркотиками. Это основная схема. Драпов используют для терроризма, передачи денег. То есть, это огромная беда, с которой надо бесспорно бороться", — пояснил депутат.

По его словам, большинство украинцев, которые соглашаются передавать карточки, должны осознавать риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как не потерять пенсию и страховой стаж. Украинцам установили дедлайн.

Также "Комментарии" писали, что в ВР назвали "отбросов" из-за которых в Украине низкие зарплаты и пенсии.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kQEfnUd_Pl0
