Некоторые украинцы останутся без пенсий: как ни попасть в черный список

Верховная Рада готовит новые правила для украинцев, которые передают свои банковские карты посторонним лицам. Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что таких людей планируют вносить в специальный реестр "дроперов", после чего им могут ограничить финансовые операции и даже заблокировать получение пенсии.

Некоторые украинцы могут перестать получать пенсию. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE рассказал о последствиях от передачи своих банковских карт другим лицам.

"Никогда никому не давайте карточку. Вы попадете потом в реестр дроперов, вы не сможете получить пенсию, даже если вы заработали где-то на аренде своей карты", — сказал Гетманцев.

По его словам, законопроект, который будет зарегистрирован в Верховной Раде 13 октября, предусматривает создание системы контроля над финансовыми операциями лиц, передающих свои карты. После внесения в реестр дроперов банк может ограничить доступ к финансовым услугам, которые могут включать кредитование или обычные платежи.

Гетманцев подчеркнул, что такие меры направлены на борьбу с преступными схемами, в которых используются дроперы.

"Драпов используют для торговли наркотиками. Это основная схема. Драпов используют для терроризма, передачи денег. То есть, это огромная беда, с которой надо бесспорно бороться", — пояснил депутат.

По его словам, большинство украинцев, которые соглашаются передавать карточки, должны осознавать риски.

