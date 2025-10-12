Деякі українці залишаться без пенсій: як не потрапити у чорний список

Верховна Рада готує нові правила для українців, які передають свої банківські картки стороннім особам. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що таких людей планують вносити до спеціального реєстру "дроперів", після чого їм можуть обмежити фінансові операції і навіть заблокувати отримання пенсії.

Деякі українці можуть перестати отримувати пенсію. Фото з відкритих джерел

Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE розповів про наслідки від передачі своїх банківських карток іншим особам.

"Ніколи нікому не давайте картку. Ви потрапите потім у реєстр дроперів, ви не зможете пенсію отримати, навіть якщо ви заробили десь на оренді своєї картки", — сказав Гетманцев.

За його словами, законопроєкт, який буде зареєстровано у Верховній Раді 13 жовтня, передбачає створення системи контролю над фінансовими операціями осіб, які передають свої картки. Після внесення до реєстру дроперів, банк може обмежити доступ до фінансових послуг, які можуть включати кредитування або звичайні платежі.

Гетманцев наголосив, що такі заходи спрямовані на боротьбу із злочинними схемами, у яких використовують дроперів.

"Дропів використовують для торгівлі наркотиками. Це основна схема. Дропів використовують для тероризму, передачі грошей. Тобто, це величезне лихо, з яким треба безперечно боротись", — пояснив депутат.

За його словами, більшість українців, які погоджуються передавати картки, мають усвідомлювати ризики.

