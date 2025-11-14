О зарплатах и пенсиях можно забыть: Украину предупредили о страшной катастрофе

Еврокомиссия активизирует усилия по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Украине в объеме 140 млрд евро. Цель — поддержать Киев в финансировании государственных расходов, однако решения блокируют три страны ЕС, среди которых опасающаяся ветом Бельгия, которая опасается негативной реакции РФ, а также Венгрия и Словакия.

Фото: из открытых источников

Как отмечает Politico, использование активов для кредита получило поддержку большинства министров финансов ЕС, которые считают это лучшим вариантом, чем выделение средств из собственных бюджетов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что затягивание принятия решения будет дороже запуска механизма финансирования.

В настоящее время председательствующая в ЕС Дания призвала продвигать инициативу дальше после последней министерской встречи в Брюсселе, чтобы подготовить обсуждение для советников лидеров перед саммитом в декабре. Однако до фактического поступления денег Киеву придется преодолевать серьезные барьеры. Вероятные задержки означают, что ЕС может предоставить временные ссуды до наступления основного финансирования.

В случае блокировки транша уже с апреля Украина будет вынуждена ограничивать расходы: пенсии, зарплаты государственных служащих, медиков и военных могут пострадать. Сначала правительство будет использовать средства в следующем году, например дивиденды госбанков, а затем будет искать финансирование на рынке через выпуск долговых бумаг, что потребует определенной доходности для инвесторов.

