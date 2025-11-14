logo

О зарплатах и пенсиях можно забыть: Украину предупредили о страшной катастрофе
О зарплатах и пенсиях можно забыть: Украину предупредили о страшной катастрофе

Украина сталкивается с дефицитом средств, а 140 млрд евро из активов РФ блокируют три страны ЕС

14 ноября 2025, 10:15
Еврокомиссия активизирует усилия по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Украине в объеме 140 млрд евро. Цель — поддержать Киев в финансировании государственных расходов, однако решения блокируют три страны ЕС, среди которых опасающаяся ветом Бельгия, которая опасается негативной реакции РФ, а также Венгрия и Словакия.

О зарплатах и пенсиях можно забыть: Украину предупредили о страшной катастрофе

Как отмечает Politico, использование активов для кредита получило поддержку большинства министров финансов ЕС, которые считают это лучшим вариантом, чем выделение средств из собственных бюджетов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что затягивание принятия решения будет дороже запуска механизма финансирования.

В настоящее время председательствующая в ЕС Дания призвала продвигать инициативу дальше после последней министерской встречи в Брюсселе, чтобы подготовить обсуждение для советников лидеров перед саммитом в декабре. Однако до фактического поступления денег Киеву придется преодолевать серьезные барьеры. Вероятные задержки означают, что ЕС может предоставить временные ссуды до наступления основного финансирования.

В случае блокировки транша уже с апреля Украина будет вынуждена ограничивать расходы: пенсии, зарплаты государственных служащих, медиков и военных могут пострадать. Сначала правительство будет использовать средства в следующем году, например дивиденды госбанков, а затем будет искать финансирование на рынке через выпуск долговых бумаг, что потребует определенной доходности для инвесторов.

Как уже писали "Комментарии", Кремль продолжает настаивать на максималистских военных целях, фактически предполагающих полную капитуляцию Украины. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя последние высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.



