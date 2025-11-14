Про зарплати і пенсії можна забути: Україну попередили про страшну катастрофу

Єврокомісія активізує зусилля щодо використання заморожених російських активів для фінансування кредиту Україні обсягом 140 млрд євро. Мета — підтримати Київ у фінансуванні державних витрат, проте рішення блокують три країни ЄС, серед яких Бельгія, яка побоюється негативної реакції РФ, а також Угорщина та Словаччина, які загрожують ветом.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Politico, використання активів для кредиту отримало підтримку більшості міністрів фінансів ЄС, які вважають це кращим варіантом, ніж виділення коштів із власних бюджетів. Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс підкреслив, що затягування ухвалення рішення буде дорожчим, ніж запуск механізму фінансування.

Данія, яка нині головує в ЄС, закликала просувати ініціативу далі після останньої міністерської зустрічі в Брюсселі, щоб підготувати обговорення для радників лідерів перед самітом у грудні. Проте до фактичного надходження грошей Києву доведеться долати серйозні бар’єри. Ймовірні затримки означають, що ЄС може надати тимчасові позики до настання основного фінансування.

У разі блокування траншу вже від квітня Україна змушена буде обмежувати видатки: пенсії, зарплати державних службовців, медиків і військових можуть постраждати. Спершу уряд використовуватиме кошти наступного року, наприклад, дивіденди держбанків, а потім шукатиме фінансування на ринку через випуск боргових паперів, що вимагатиме певної дохідності для інвесторів.

