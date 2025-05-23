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Очередей за долларами больше нет: в НБУ назвали главную причину, почему спрос обвалился

Банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза

сегодня, 12:18
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Кравцев Сергей

Год назад украинцы активно скупали доллары. Из-за этого в банках даже образовывались очереди. Но теперь ситуация изменилась. Падение доверия к доллару в мире из-за действий президента США Дональда Трампа сказалось и на Украине. Теперь ажиотаж на валюту США исчез. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Очередей за долларами больше нет: в НБУ назвали главную причину, почему спрос обвалился

Валюта. Фото: из открытых источников

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2025 года, составил 564 млн долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в марте (1,059 млрд долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 300 млн долларов, что в 2,7 раза меньше, чем в марте (801 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 260 млн долларов. При этом банки вывезли наличной валюты на 228 млн долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — программа МВФ с Украиной предполагает плавающий курс гривны к доллару. Это необходимо для стабильности. Такое заявление в ходе брифинга сделала директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

"Сейчас в рамках программы Украина имеет режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Так что у них есть режим таргетирования инфляции", — отметила представитель МВФ. 

По ее словам, Киев очень сосредоточен на обеспечении стабильности того режима денежно-кредитной политики, который есть у Украины.  

"И, конечно, это подразумевает плавающий обменный курс", — добавила Козак. 

Она обратила внимание, что сейчас в Киеве находится миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями Украины.




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Источник: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external
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