Отмена торгового безвиза с ЕС: как это отразится на украинских производителях

С июня 2025 г. украинских аграриев ожидают серьезные вызовы — Европейский Союз прекращает действие режима торгового безвиза. Это решение означает, что украинские экспортеры больше не смогут беспошлинно поставлять продукцию на рынок ЕС, как это было с начала полномасштабной войны.

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Снятие пошлин и квот в 2022 году открыло Украине беспрецедентные возможности: доля ЕС в украинском агроэкспорте стремительно выросла с 36% в 2021 году до 55% в 2022-м. Украина заняла 5 место среди поставщиков агропродукции в ЕС, обойдя, в частности, Аргентину и Индию. Это стало возможным не только благодаря беспошлинному доступу, но и из-за устойчивости украинских производителей, несмотря на войну. По оценкам Еврокомиссии, в 2023 году Украина обеспечила около 14% импорта зерна в ЕС.

Особенно поразительными были показатели по отдельным категориям украинской продукции. Например, экспорт курятины вырос более чем в 2 раза — с 84,6 тыс. тонн до 171,5 тыс., а поставки сахара выросли в 67 раз — с 7,4 тыс. тонн до почти полумиллиона тонн. Эти цифры вызвали волну недовольства среди европейских фермеров: Польша, Франция и Венгрия начали откровенно давить на Еврокомиссию, ведь их производители теряли прибыль.

Результатом протестов стало возвращение квот на 30 видов украинской аграрной продукции, ранее поставлявшихся в Европейский союз. По словам Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, эти квоты очень небольшие – от 1% до 3% общей украинской продукции.

Хотя эти ограничения и стали мягче довоенных, они серьезно повлияли на объемы экспорта. Новые квоты, например, на сахар, иссякнут всего за полгода.

"Кроме того, есть еще более высокие квоты. Однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о присутствии наших товаров на европейском аграрном рынке", – отмечает эксперт.

В июне на смену режиму свободной торговли придет новый исполнительный акт, который только согласовывается, но уже известно, что он не предусматривает беспошлинного доступа.

Как это повлияет на экономику и производителей

Отмена торгового безвиза – это не только временные неудобства для экспортеров, а реальная экономическая угроза. По подсчетам Минэкономики, потери составят около 2,9 млрд долларов в год, что эквивалентно месячному объему всего украинского экспорта. Кроме того, это существенно сдержит рост ВВП по меньшей мере на 1%.

По оценкам Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), отмена торгового безвиза может привести к снижению объемов экспорта агропродукции в ЕС на 25–30% в краткосрочной перспективе. Наибольшие потери понесут именно малые и средние производители, не имеющие ресурсов для быстрой диверсификации рынков сбыта. В то же время, крупные агрохолдинги, имея развитую логистику и контракты в нескольких странах, имеют больше шансов адаптироваться.

Особенно уязвимы производители с высокой добавленной стоимостью. Это, прежде всего, те, кто занимается переработкой сельхозпродукции — в частности, производители масла, сахара и мясной продукции. Поскольку именно эти категории получили больше выгоды от беспошлинного режима, возврат пошлин и квот больно ударит именно по ним.

Среди дополнительных потерь потенциальное снижение занятости. По данным Национального института аграрной экономики, около 30% рабочих мест в сельской местности связаны с экспортноориентированными предприятиями. Уменьшение объемов продаж за границу может привести к сокращению персонала, особенно в западных регионах, ориентированных на европейские рынки.

Согласно данным Госстата, в 2023 году аграрный сектор обеспечил более 52% всего товарного экспорта Украины. В таких условиях любые ограничения на главном рынке сбыта будут иметь мультипликативный эффект — от уменьшения валютных поступлений до роста безработицы в сельской местности.

Хотя Вице-премьер Ольга Стефанишина и уверяет, что решение Еврокомиссии только "промежуточное", а ЕС остается открытым к переговорам, конкретных договоренностей пока нет. "Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет: рынок ЕС остается открытым для украинских товаров. Мы договорились быстро и конструктивно работать над достижением долгосрочного решения", – отметила она в своем Facebook.

Переориентация на экспорт: реальность или утопия?

В ответ на новые реалии экспортеры начинают искать альтернативные рынки сбыта. К примеру, производители сахара уже сократили поставки в ЕС, зато увеличили экспорт в Турцию. Если в прошлом году на глобальный рынок вне Европы приходилось лишь 9,5% экспорта сахара, то за первые 5 месяцев этого года эта доля выросла до 17%.

Другой пример – подсолнечное масло. В 2023 году ее экспорт в Китай вырос на 38%, в Индию – на 24%. Это свидетельствует о сохранении спроса за пределами ЕС, однако речь идет преимущественно о сырье, а не переработанной продукции, которая дает более высокую добавленную стоимость.

Однако эксперты предупреждают: логистические вызовы и геополитическая нестабильность существенно усложняют диверсификацию. По данным Центра экономических стратегий, за годы войны украинский экспорт чрезмерно регионализовался — более 80% экспорта идет в Европу. Это связано не только с экономической целесообразностью, но и с ограниченным доступом к другим рынкам из-за заблокированных портов и опасностей на морских маршрутах.

Кроме того, рынки Азии или Африки не обеспечивают уровень доходности, который предлагает Европа. Европейский рынок – это премиум-сегмент, где украинская продукция пользуется стабильным спросом. Условно говоря, заменить Германию на Египет это значительный шаг назад для любого производителя.

По словам экспертов Киевской школы экономики, в случае активной государственной политики поддержки экспортеров потенциал диверсификации можно реализовать на уровне до 30% от потерь европейского рынка в течение 2-3 лет. Речь идет о нишевых рынках в Южной Корее, Индонезии, Саудовской Аравии, а также расширении позиций на внутреннем рынке Украины.

Каким будет новый режим и что делать дальше

Хотя точные параметры нового торгового режима пока неизвестны, аналитики ожидают возвращения к системе квот, возможно, с более гибкими границами, чем до войны. В то же время, не исключено, что отдельные сектора получат индивидуальные условия — например, как это было с сельскохозяйственными яйцами или металлургической продукцией.

Александр Каленков, глава объединения "Укрметаллургпром", заявил, что для металлургического экспорта льготы сохранены еще на год. Это создает прецедент для аграрного сектора — он может претендовать на послабление, если продемонстрирует стратегическое значение и соблюдение стандартов ЕС.

Впрочем, для этого необходима активная дипломатия и консолидация украинских производителей. Олег Пензин считает, что нельзя сидеть и ждать милости от Брюсселя, а нужно самим инициировать обсуждение, доказывать свою позицию через аграрные ассоциации и политические каналы.

Правительству следует серьезно задуматься над комплексной экспортной стратегией: инвестировать в логистику, искать новые рынки, усиливать перерабатывающую промышленность и обеспечивать стабильность на валютном рынке, чтобы избежать дополнительных потрясений.

Важным шагом является поддержка малых производителей через программы компенсации логистических расходов, удешевление кредитов на экспортные операции и усиление технической помощи в вопросах сертификации.

И хотя отмена торгового безвиза с ЕС — болезненный удар для украинской экономики, он в то же время является шансом на переосмысление нашей торговой политики. В условиях войны и глобальной нестабильности побеждают те, кто способен адаптироваться быстрее других.