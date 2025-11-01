Почему в октябре курс доллара начал стремительно расти: какой прогноз на ноябрь

В октябре курс доллара в Украине начал активно расти. Чем объяснить такую тенденцию? Что будет с курсом валют в ноябре? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Международные финансовые институции типа МВФ считают, что нужно несколько девальвировать гривну

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Что касается динамики доллара, то здесь есть два фактора и они, к сожалению, скорее внешнеадминистративные, чем экономические, потому что речь не идет о спросе и предложении, о том, что внезапно увеличился спрос на американскую валюту и так далее…".

Алексей Плотников говорит, что, когда принимался бюджет на этот год, то в нем было прописано, что на конец года доллар будет достигать 42 гривны. Министерство финансов пытается выполнять эти параметры и, соответственно, НБУ девальвирует сейчас доллар, исходя из этого.

"Международные финансовые институты типа МВФ, считают, что нужно несколько девальвировать гривну, например, на 10% в следующем году для того, чтобы идущая в бюджет западная помощь была больше, чем она есть в этом году. Западная помощь небольшая и с ней есть проблемы, но если гривна девальвирует, то денег будет больше в государственном бюджете. Предложение МВФ на следующий год – это 45 грн за доллар. И в принципе происходящее сейчас – это девальвация со стороны Нацбанка, стремление выйти на 42 грн за доллар", – отметил эксперт.

Что касается того, что будет дальше с курсом, то эксперт говорит, что сейчас трудно сказать, но, учитывая то, что нам не хватает средств для затыкания дыр в госбюджете, скорее всего и правительство, и НБУ, все же, могут согласиться на то, чтобы выполнять пожелания МВФ в плане того, что на уровень 45 грн за доллар в следующем году мы.

На курс частично влияют объективные рыночные процессы

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук говорит, что в ситуации, когда у нас курс является административным индикатором, на который лишь частично влияют объективные рыночные процессы и курс определяется в зависимости от определенных групп вокруг правительства и судя по тому на что настроены наши правительство, Минфин и Нацбанк, то плюс-минус 5% к курсу – это вообще ни на что не влияет.

"На мой взгляд основной индикатор, на который ориентируются большие выгодополучатели от политики – это ставка на получение высоких доходов по облигациям Минфина или НБУ. Поэтому среднегодовой курс будет порядка 41,7 гривны за доллар. То есть, гораздо меньше, чем они в Кабмине предполагали в конце 2024 года. Конечно же на курс влияет сам курс доллара по отношению к основным валютам. Есть определённые ожидания, много спекуляций и разговоров, нематериальные факторы, как типа переговоры Китая с США, фондовый пузырь искусственного интеллекта, деловые нагрузки, обязательства, торговые войны, интенсификация войны России в Украине и многое другое", – отметил эксперт.

Ярослав Романчук подчеркивает, фундаментально, НБУ, имея подушку безопасности в 45-46 млрд долларов, будет поддерживать курс, который был согласован с МВФ. Поэтому, если не будет никакого "чёрного лебедя" в виде обвала фондового рынка или еще чего-то, стоит ожидать, что курс будет 44-45 гривен за доллар.

