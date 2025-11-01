Чому у жовтні курс долара почав стрімко зростати: який прогноз на листопад

Рубрики
У жовтні курс долара в Україні почав активно зростати. Чим пояснити таку тенденцію? Що буде з курсом валют у листопаді? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:
Олексій Плотніков говорить, що, коли приймався бюджет на цей рік, то у ньому було прописано, що на кінець року долар буде сягати 42 гривні. Наразі Міністерство фінансів намагається виконувати ці параметри і, відповідно, НБУ девальвує зараз долар, виходячи з цього.
Що до того, що буде далі з курсом, то експерт говорить, що наразі важко сказати, але, враховуючи те, що нам бракує коштів для затикання дірок у держбюджеті, швидше за все і уряд, і НБУ, все ж таки, можуть згодитися на те, щоб виконувати побажання МВФ у плані того, що на рівень 45 грн за долар у наступному році ми вийдемо.
Економіст, президент Міжнародного інституту свободи (Україна) Ярослав Романчук говорить, що у ситуації, коли у нас курс є адміністративним індикатором, на який лише частково впливають об'єктивні ринкові процеси і курс визначається залежно від певних груп навколо уряду і зважаючи на те, що як налаштовані наші уряд, Мінфін і Нацбанк, то плюс-мінус 5% до курсу – це взагалі ні на що не впливає.
Ярослав Романчук наголошує, фундаментально, НБУ, маючи подушку безпеки у 45-46 млрд доларів, підтримуватиме курс, який був узгоджений із МВФ. Тому, якщо не буде якогось "чорного лебедя" у вигляді обвалу фондового ринку чи ще чогось, варто очікувати, що курс становитиме 44-45 гривень за долар.
