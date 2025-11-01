Чому у жовтні курс долара почав стрімко зростати: який прогноз на листопад

У жовтні курс долара в Україні почав активно зростати. Чим пояснити таку тенденцію? Що буде з курсом валют у листопаді? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Міжнародні фінансові інституції типу МВФ, вважають, що потрібно дещо девальвувати гривню

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:

"Що стосується динаміки долара, то тут є два чинника і вони, на жаль, скоріше зовнішньоадміністративні, ніж економічні, бо мова не йде про попит і пропозицію, про те, що раптово збільшився попит на американську валюту і так далі…".

Олексій Плотніков говорить, що, коли приймався бюджет на цей рік, то у ньому було прописано, що на кінець року долар буде сягати 42 гривні. Наразі Міністерство фінансів намагається виконувати ці параметри і, відповідно, НБУ девальвує зараз долар, виходячи з цього.

"Міжнародні фінансові інституції типу МВФ, вважають, що потрібно дещо девальвувати гривню, наприклад, на 10% у наступному році для того, щоб західна допомога, яка йде до бюджету, була більшою, ніж вона є у цьому році. Західна допомога невелика і з нею є проблеми, але, якщо гривня девальвує, то грошей буде більше у державному бюджеті. Пропозиція МВФ на наступний рік – це 45 грн за долар. І в принципі те, що відбувається зараз – це девальвація з боку Нацбанку, прагнення вийти на 42 грн за долар", – зазначив експерт.

Що до того, що буде далі з курсом, то експерт говорить, що наразі важко сказати, але, враховуючи те, що нам бракує коштів для затикання дірок у держбюджеті, швидше за все і уряд, і НБУ, все ж таки, можуть згодитися на те, щоб виконувати побажання МВФ у плані того, що на рівень 45 грн за долар у наступному році ми вийдемо.

На курс лише частково впливають об'єктивні ринкові процеси

Економіст, президент Міжнародного інституту свободи (Україна) Ярослав Романчук говорить, що у ситуації, коли у нас курс є адміністративним індикатором, на який лише частково впливають об'єктивні ринкові процеси і курс визначається залежно від певних груп навколо уряду і зважаючи на те, що як налаштовані наші уряд, Мінфін і Нацбанк, то плюс-мінус 5% до курсу – це взагалі ні на що не впливає.

"На мій погляд основний індикатор, на який орієнтуються великі вигодоодержувачі від політики – це ставка на отримання високих доходів за облігаціями Мінфіну або НБУ. Тому середньорічний курс буде близько 41,7 гривні за долар. Тобто набагато менше, ніж у Кабміні передбачали наприкінці 2024 року. Звичайно ж, на курс впливає сам курс долара по відношенню до основних валют. Є певні очікування, багато спекуляцій та розмов, нематеріальні фактори, такі, як переговори Китаю зі США, фондовий міхур штучного інтелекту, ділові навантаження, зобов'язання, торгові війни, інтенсифікація війни Росії в Україні та багато іншого", – зазначив експерт.

Ярослав Романчук наголошує, фундаментально, НБУ, маючи подушку безпеки у 45-46 млрд доларів, підтримуватиме курс, який був узгоджений із МВФ. Тому, якщо не буде якогось "чорного лебедя" у вигляді обвалу фондового ринку чи ще чогось, варто очікувати, що курс становитиме 44-45 гривень за долар.

