Покупать доллар не так выгодно в 2025 году: куда лучше вкладывать деньги украинцам

На фоне ожидаемой стабильности валютного курса в 2025 году финансовые эксперты советуют украинцам пересмотреть стратегию сохранения и приумножения средств. По их словам, покупка доллара уже не выглядит столь выгодной, как вложения в государственные облигации.

Куда украинцам выгодно вкладывать деньги. Фото из открытых источников

Среднегодовой курс доллара в госбюджете на 2025 год заложен на уровне 45 гривен и, по прогнозам аналитиков, сильных валютных колебаний в ближайшее время не предвидится. Экономисты советуют не спешить с покупкой валюты, а вместо этого обратить внимание на другие, более доходные инструменты, в частности облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указывает, что год будет заканчиваться на курсе 46 гривен за доллар. В таких условиях доходность от простой покупки доллара будет минимальной. Если хранить валюту на дому или положить ее на банковский депозит под 5% годовых, реальный доход вряд ли превысит 10% в гривневом эквиваленте. Пендзин предлагает обратить внимание на инвестиции в ОВГЗ, которые могут принести доходность в 16%.

"Вложение денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривны, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 год именно такой", — отметил эксперт.

По состоянию на 15 апреля курс гривны по отношению к доллару по НБУ составил 41,3 гривны.

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