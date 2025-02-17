Популизм или экономический риск: как инициатива Кабмина может ударить по фармацевтическому рынку

Президент Украины Владимир Зеленский на днях затронул вопрос высоких цен на лекарства и заявил о необходимости решить эту проблему. 12 февраля Верховная Рада приняла законопроект №11493, ограничивающий торговые наценки на лекарства. В Кабмине анонсировали снижение цен на 30% на 100 наиболее популярных препаратов уже с 1 марта.

Иллюстративное фото

Однако экономический эксперт Сергей Лямец убежден, что эта инициатива может иметь критические последствия для экономики.

Главные положения новой регулировки включают:

предельные оптовые надбавки – не более 8%.

ограничение наценки в аптеках: 10-25% для рецептурных лекарств, 35% для безрецептурных.

запрещение маркетинговых договоров между производителями и аптеками.

По оценкам аналитика, эти меры могут повлечь за собой значительное сокращение налоговых поступлений. Только в 2024 году розничные аптечные сети уплатили более 7,6 млрд грн налогов, а оптовые компании еще больше, отмечает эксперт. Из-за снижения доходности прогнозируемые потери госбюджета в 2025 году могут составить около 8 млрд грн.

"Ориентировочно, налоговые поступления от розничной торговли уменьшатся на 70%. В абсолютных цифрах это около 5,3 млрд грн в год. Оптовая торговля тоже получила от Кабмина "разнарядку" – уложиться в 8% наценки. Фактически их наценка уменьшится на четверть и будет ограничена квотами, что приведет к снижению налоговых поступлений в 2,4 млрд грн. Итого – почти 7,7 млрд грн в год”, — объяснил Лямец.

Потери от нововведений понесут производители, но их налоговые поступления, как отметил эксперт, уменьшатся из-за снижения отпускной цены — ориентировочно 2%, что составит минус 60-70 млн грн налога на прибыль. По подсчетам эксперта, потери бюджета в 2025 году будут составлять около 8 млрд грн.

Кроме того, введенное ограничение маркетинговых договоров может привести к кризису в аптечном секторе: сокращение поступлений аптек, уменьшение ассортимента, увольнение работников, а в некоторых случаях – к закрытию аптек. Это в свою очередь ударит по пациентам, которые могут столкнуться с дефицитом лекарства.

Эксперт отметил, что эти шаги могут повлечь за собой кризис в отрасли, перераспределение рынка, дефицит лекарств (в частности, из-за нарушений вследствие введения квот, налаженных цепей поставки), закрытия аптек, увольнения работников.

Сергей Лямец предостерегает: жесткое административное регулирование приведет не к снижению цен, а к сокращению конкуренции, монополизации рынка и удорожанию лекарств в будущем. По его убеждению, Кабмину необходимо пересмотреть инициативы, провести консультации с бизнесом и ввести более сбалансированный механизм регулирования, который не нанесет ущерб рынку и пациентам.

Напомним, что в начале февраля, как писал портал "Комментарии", "тысячу от Зеленского" получили почти 12 млн граждан.