Появился новый рейтинг доходов украинцев: где лучшие возможности

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Лиля Воробьева
В 2024 году экономический индекс остается отрицательным, однако наблюдается его незначительный рост по сравнению с 2023 годом. Это объясняется улучшением оценки доходов и возможностей в поиске работы. В то же время, общий индекс местного благополучия ухудшился по сравнению с предыдущим годом, снизившись с 0,08 до -0,01 по шкале от -3 до 3. Такая тенденция к уменьшению наблюдается в большинстве регионов страны.
Доходы украинцев (фото из открытых источников)
Об этом сообщается в отчете аналитического центра Rating Lab, который представил новое исследование по доходам населения Украины.
В то же время, по данным исследования, показатель легкости ведения бизнеса остался прежним.
В целом относительно лучшие экономические показатели среди областей имеют:
Худшие результаты зафиксированы в Херсонской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Тернопольской, Запорожской, Житомирской и Черновицкой областях.
Также эксперты отмечают, что жители областных центров в целом дают более высокую оценку экономической ситуации в своем населенном пункте.
Относительно возрастных категорий существенных изменений в восприятии экономической ситуации не зафиксировано. Единственным исключением стала молодежь 16-34 лет, среди которой наблюдается положительная динамика на уровне 0,2 пункта.
Опрос проводился среди 9681 респондента, при этом в каждой области было опрошено по меньшей мере 354 человека (в соответствии с местом их проживания на момент исследования).
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о возможности перемирия с Россией в 2025 году. Большинство респондентов, участвовавших в опросе, не верят в возможность перемирия с Россией в 2025 году. Это стало известно после завершения голосования, которое длилось с 30 декабря 2024 года.
На вопрос о том, верят ли они в мир между Украиной и Россией в 2025 году, более 90 тысяч. пользователей ответили следующим образом: · Нет, не верю — 50,98% (46 044 человек); · трудно сказать — 21,48% (19 399 человек); · Да, это наше спасение — 14,42% (13 021 человек); · Да, но это лишь усугубит ситуацию для Украины — 13,12% (11 845 человек). Отметим, что это не социологический опрос, и все участники были уникальными пользователями, посещающими сайт "Главкома", общее количество которых достигло 90 тыс. человек.
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