Появился новый рейтинг доходов украинцев: где лучшие возможности

В 2024 году экономический индекс остается отрицательным, однако наблюдается его незначительный рост по сравнению с 2023 годом. Это объясняется улучшением оценки доходов и возможностей в поиске работы. В то же время, общий индекс местного благополучия ухудшился по сравнению с предыдущим годом, снизившись с 0,08 до -0,01 по шкале от -3 до 3. Такая тенденция к уменьшению наблюдается в большинстве регионов страны.

Доходы украинцев (фото из открытых источников)

Об этом сообщается в отчете аналитического центра Rating Lab, который представил новое исследование по доходам населения Украины.

В то же время, по данным исследования, показатель легкости ведения бизнеса остался прежним.

"Киев остается единственным регионом с положительным значением показателя экономических возможностей (0,4). Во всех остальных 22 регионах этот показатель отрицательный (-0,5 и ниже)", — отмечают аналитики.

В целом относительно лучшие экономические показатели среди областей имеют:

Одесская (-0,6),

Киевская (-0,6),

Ровенская (-0,6),

Харьковская (-0,6),

Львовская (-0,6),

Харьковская (-0,7).

Худшие результаты зафиксированы в Херсонской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Тернопольской, Запорожской, Житомирской и Черновицкой областях.

Также эксперты отмечают, что жители областных центров в целом дают более высокую оценку экономической ситуации в своем населенном пункте.

Относительно возрастных категорий существенных изменений в восприятии экономической ситуации не зафиксировано. Единственным исключением стала молодежь 16-34 лет, среди которой наблюдается положительная динамика на уровне 0,2 пункта.

"Также существует прямая зависимость между уровнем дохода и оценкой экономического состояния своего города или села: чем выше доходы, тем позитивнее восприятие экономической ситуации", – говорится в исследовании.

Опрос проводился среди 9681 респондента, при этом в каждой области было опрошено по меньшей мере 354 человека (в соответствии с местом их проживания на момент исследования).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о возможности перемирия с Россией в 2025 году. Большинство респондентов, участвовавших в опросе, не верят в возможность перемирия с Россией в 2025 году. Это стало известно после завершения голосования, которое длилось с 30 декабря 2024 года.

На вопрос о том, верят ли они в мир между Украиной и Россией в 2025 году, более 90 тысяч. пользователей ответили следующим образом: · Нет, не верю — 50,98% (46 044 человек); · трудно сказать — 21,48% (19 399 человек); · Да, это наше спасение — 14,42% (13 021 человек); · Да, но это лишь усугубит ситуацию для Украины — 13,12% (11 845 человек). Отметим, что это не социологический опрос, и все участники были уникальными пользователями, посещающими сайт "Главкома", общее количество которых достигло 90 тыс. человек.

