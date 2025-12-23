ПриватБанк срочно обратился к украинцам – эти клиенты должны немедленно перевыпустить банковскую карту

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить свою банковскую карту в любом отделении банка или заказать доставку как по территории Украины, так и за границу. В финансовом учреждении отмечают – в ряде ситуаций промедление с перевыпуском карты может привести к финансовым рискам.

ПриватБанк назвал 6 категорий клиентов, которым нужно перевыпустить карту – иначе возможные проблемы

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка, в то же время обнародовав шесть основных категорий клиентов , которым рекомендовано или необходимо оформить замену карты.

Кто должен перевыпустить карту в первую очередь

Клиенты, которые столкнулись с мошенническими операциями или подозрительной активностью по счету – в таких случаях перевыпуск обязателен для защиты средств. Владельцы карт с просроченным сроком действия , если необходимо официально продлить ее использование, в частности для поездок за границу. Те, кто потерял карту или оставил ее в банкомате – такие карты не подлежат возврату. Клиенты с поврежденными картами – трещины, стертые реквизиты или неисправный чип могут сделать невозможными расчеты. Лица, изменившие персональные данные – например, фамилию или другие обязательные реквизиты. Клиенты, желающие перейти на другой тип карты или обновить тарифный продукт.

В ПриватБанке отдельно уточняют – даже по истечении срока действия пластиковой карты клиент может беспрепятственно пользоваться своим счетом. Для этого достаточно оформить мгновенную Digital-карту в Приват24 , которая позволяет осуществлять безналичные платежи, оплачивать покупки смартфоном и снимать наличные в банкоматах банка.

На период военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен . Это означает, что они остаются в силе для расчетов и снятия наличных денег без дополнительных ограничений.

В то же время в банке напоминают – карты, изъятые банкоматами или терминалами, не возвращаются . Единственный способ восстановления доступа – обращение в банк-эмитент. Это правило действует независимо от того, каким финансовым учреждением была выпущена карточка.

