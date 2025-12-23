ПриватБанк терміново звернувся до українців – ці клієнти мають негайно перевипустити банківську картку

Клієнти ПриватБанку можуть перевипустити свою банківську картку у будь-якому відділенні банку або замовити доставлення як по території України, так і за кордон. У фінансовій установі наголошують – у низці ситуацій зволікання з перевипуском картки може призвести до фінансових ризиків.

ПриватБанк назвав 6 категорій клієнтів, яким потрібно перевипустити картку – інакше можливі проблеми

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку, водночас оприлюднивши шість основних категорій клієнтів, яким рекомендовано або необхідно оформити заміну картки.

Хто має перевипустити картку в першу чергу

Клієнти, які зіткнулися з шахрайськими операціями або підозрілою активністю по рахунку – у таких випадках перевипуск є обов’язковим для захисту коштів. Власники карток із простроченим терміном дії, якщо необхідно офіційно продовжити її використання, зокрема для поїздок за кордон. Ті, хто втратив картку або залишив її в банкоматі – такі картки не підлягають поверненню. Клієнти з пошкодженими картками – тріщини, стерті реквізити або несправний чіп можуть унеможливити розрахунки. Особи, які змінили персональні дані – наприклад, прізвище або інші обов’язкові реквізити. Клієнти, що бажають перейти на інший тип картки або оновити тарифний продукт.

У ПриватБанку окремо уточнюють – навіть після завершення терміну дії пластикової картки клієнт може безперешкодно користуватися своїм рахунком. Для цього достатньо оформити миттєву Digital-картку у “Приват24”, яка дозволяє здійснювати безготівкові платежі, оплачувати покупки смартфоном та знімати готівку в банкоматах банку.

На період воєнного стану в Україні термін дії всіх пластикових карток був автоматично продовжений. Це означає, що вони залишаються чинними для розрахунків і зняття готівки без додаткових обмежень.

Водночас у банку нагадують – картки, вилучені банкоматами або терміналами, не повертаються. Єдиний спосіб відновлення доступу – звернення до банку-емітента. Це правило діє незалежно від того, якою фінансовою установою була випущена картка.

