Продавцы в шоке: налог на OLX

Украинцам придется платить налог с продаж на онлайн-платформах, даже если сумма годового дохода не превышает 2000 евро. Об этом заявила народная депутат Нина Южанина, пояснив, что в принятом законе предусмотрен механизм автоматического удержания налога с каждой операции.

Налог с продажи на OLX

По новым правилам, платформы, такие как OLX, будут самостоятельно начислять и перечислять налог в государственный бюджет. После этого продавец должен будет зайти в свой электронный кабинет налогоплательщика, чтобы проверить удержанную сумму.

Если за год общий объем продаж не превысит 12 минимальных зарплат, пользователь сможет подать запрос на возврат уплаченного налога. Однако процедура возврата потребует времени — средства будут засчитаны только после официального подтверждения налоговой.

Таким образом даже частные продавцы, реализующие незначительное количество товаров на маркетплейсах, фактически попадают под действие нового налогового механизма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самые дорогие почтовые марки мира: как маленькие артефакты превратились в инвестиции с миллионными ценниками.

Коллекционирование марок — одно из самых массовых хобби в мире и одновременно отдельная вселенная историй, редких тиражей и рекордных аукционов. Филателия давно вышла за пределы "романтики конвертов": отдельные экземпляры продаются за суммы, соразмерные произведениям искусства, ведь это не просто бумага, а материальные свидетельства эпох, технологических сбоев и политических событий.

Стоимость определяет сочетание нескольких факторов. В первую очередь — редкость: чем меньше сохраненных экземпляров, тем выше ценник. Добавляет стоимости исторический контекст – выпуски, связанные с событиями или опечатками. Критическое и состояние сохранения: неповрежденные марки с оригинальным клеем котируются значительно выше. Влияет и на "провенанс" — известные владельцы или участие в выдающихся торгах.





