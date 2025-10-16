Продавці в шоці: податок з продажів на OLX

Українцям доведеться сплачувати податок з продажів на онлайн-платформах, навіть якщо сума річного доходу не перевищує 2000 євро. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, пояснивши, що в ухваленому законі передбачений механізм автоматичного утримання податку з кожної операції.

Податок з продажів на OLX

За новими правилами, платформи, такі як OLX, самостійно нараховуватимуть і перераховуватимуть податок до державного бюджету. Після цього продавець повинен буде зайти до свого електронного кабінету платника податків, щоб перевірити утриману суму.

Якщо протягом року загальний обсяг продажів не перевищить 12 мінімальних зарплат, користувач зможе подати запит на повернення сплаченого податку. Однак процедура повернення потребуватиме часу — кошти будуть зараховані лише після офіційного підтвердження податкової.

Таким чином, навіть приватні продавці, які реалізують незначну кількість товарів на маркетплейсах, фактично потрапляють під дію нового податкового механізму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Найдорожчі поштові марки світу: як маленькі артефакти перетворилися на інвестиції з мільйонними цінниками.

Колекціонування марок — одне з наймасовіших хобі у світі, і водночас — окремий всесвіт історій, рідкісних тиражів та рекордних аукціонів. Філателія давно вийшла за межі "романтики конвертів": окремі екземпляри продаються за суми, співмірні з творами мистецтва, адже це не просто папір, а матеріальні свідчення епох, технологічних збоїв і політичних подій.

Вартість визначає поєднання кількох чинників. Насамперед — рідкість: чим менше збережених примірників, тим вищий цінник. Додає вартості історичний контекст — випуски, пов’язані з подіями або помилками друку. Критичний і стан збереження: непошкоджені марки з оригінальним клеєм котируються значно вище. Впливає й "провенанс" — відомі власники або участь у визначних торгах.





