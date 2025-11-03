Продажи автомобилей в Украине бьют рекорды: ТОП-10 авто, популярных в 2025 году

В ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" рассказали об объемах продаж автомобилей в Украине в октябре 2025 года.

По данным ассоциации, снова рейтинг украинского рынка новых авто возглавил китайский бренд. Об объемах продаж отмечается, что в октябре украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых авто — 7,8 тыс. единиц.

"Это на треть больше, чем в октябре 2024 года и на 14% больше по отношению к сентябрю 2025 года. Лидерство на рынке получил китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат", — сообщили в ассоциации.

В ТОП-10 октября по данным "Укравтопрома", попали:

1. BYD — 1199 ед. (+552%);

2. Toyota — 978 ед. (+44%);

3. Volkswagen — 856 ед. (+136%);

4. Skoda — 626 ед. (+55%);

5. Renault — 494 ед. (-37%);

6. Hyundai — 357 ед. (+85%);

7. BMW — 302 ед. (-24%);

8. Audi — 262 ед. (+38%);

9. Zeekr — 259 ед. (+131%);

10. Nissan — 196 ед. (+1%).

Бестселлером луны стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

"Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году", — сообщили в "Укравтопроме".

