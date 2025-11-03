Продажи автомобилей в Украине бьют рекорды: ТОП-10 авто, популярных в 2025 году

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" рассказали об объемах продаж автомобилей в Украине в октябре 2025 года.
Авто. Иллюстративное фото
По данным ассоциации, снова рейтинг украинского рынка новых авто возглавил китайский бренд. Об объемах продаж отмечается, что в октябре украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых авто — 7,8 тыс. единиц.
В ТОП-10 октября по данным "Укравтопрома", попали:
1. BYD — 1199 ед. (+552%);
2. Toyota — 978 ед. (+44%);
3. Volkswagen — 856 ед. (+136%);
4. Skoda — 626 ед. (+55%);
5. Renault — 494 ед. (-37%);
6. Hyundai — 357 ед. (+85%);
7. BMW — 302 ед. (-24%);
8. Audi — 262 ед. (+38%);
9. Zeekr — 259 ед. (+131%);
10. Nissan — 196 ед. (+1%).
Бестселлером луны стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве во время войны значительно уменьшилось количество преступлений по угону автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, которые портал "Комментарии" получил от Главного управления Национальной полиции в Киеве.
На официальный запрос портала о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений по факту угона транспортных средств и марок авто, которые чаще всего угоняли на территории г. Киева в период с 2021 по 2025 годы в полиции ответили, что было зарегистрировано уголовных правонарушений в связи с незаконным завладением за: 241; 2022 год — 258; 2023 год — 63; 2024 год — 68; с 01.01.2025 по 30.09.2025 — 45.