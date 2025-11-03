Продажі автомобілів в Україні б'ють рекорди: ТОП-10 авто, популярних у 2025 році

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В асоціації автовиробників України “Укравтопром” розповіли про обсяги продажу автомобілів в Україні в жовтні 2025 року.
Авто. Ілюстративне фото
За даними асоціації, знову рейтинг українського ринку нових авто очолив китайський бренд. Щодо обсягів продажу зазначається, що у жовтні українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових авто — 7,8 тис. одиниць.
До ТОП-10 жовтня за даними “Укравтопрому”, потрапили:
1. BYD — 1199 од. (+552%);
2. Toyota — 978 од. (+44%);
3. Volkswagen — 856 од. (136%);
4. Skoda — 626 од. (+55%);
5. Renault — 494 од. (-37%);
6. Hyundai — 357 од. (+85%);
7. BMW — 302 од. (-24%);
8. Audi — 262 од. (+38%);
9. Zeekr — 259 од. (+131%);
10. Nissan — 196 од. (+1%).
Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві під час війни значно зменшилась кількість злочинів з викрадення автомобілів. Про це свідчать дані, які портал “Коментарі” отримав від Головного управління Національної поліції у м. Києві.
На офіційний запит порталу щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень по факту викрадення транспортних засобів та марок авто, які найчастіше викрадали на території м. Києва у період з 2021 по 2025 роки у поліції відповіли, що було зареєстровано кримінальних правопорушень у зв’язку незаконним заволодінням за: 2021 рік — 641; 2022 рік — 258; 2023 рік — 63; 2024 рік — 68; з 01.01.2025 по 30.09.2025 — 45.