Продажі автомобілів в Україні б'ють рекорди: ТОП-10 авто, популярних у 2025 році

В асоціації автовиробників України “Укравтопром” розповіли про обсяги продажу автомобілів в Україні в жовтні 2025 року.

Авто. Ілюстративне фото

За даними асоціації, знову рейтинг українського ринку нових авто очолив китайський бренд. Щодо обсягів продажу зазначається, що у жовтні українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових авто — 7,8 тис. одиниць.

“Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025 року. Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат”, — повідомили в асоціації.

До ТОП-10 жовтня за даними “Укравтопрому”, потрапили:

1. BYD — 1199 од. (+552%);

2. Toyota — 978 од. (+44%);

3. Volkswagen — 856 од. (136%);

4. Skoda — 626 од. (+55%);

5. Renault — 494 од. (-37%);

6. Hyundai — 357 од. (+85%);

7. BMW — 302 од. (-24%);

8. Audi — 262 од. (+38%);

9. Zeekr — 259 од. (+131%);

10. Nissan — 196 од. (+1%).

Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

“Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік”, — повідомили в “Укравтопромі”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві під час війни значно зменшилась кількість злочинів з викрадення автомобілів. Про це свідчать дані, які портал “Коментарі” отримав від Головного управління Національної поліції у м. Києві.

На офіційний запит порталу щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень по факту викрадення транспортних засобів та марок авто, які найчастіше викрадали на території м. Києва у період з 2021 по 2025 роки у поліції відповіли, що було зареєстровано кримінальних правопорушень у зв’язку незаконним заволодінням за: 2021 рік — 641; 2022 рік — 258; 2023 рік — 63; 2024 рік — 68; з 01.01.2025 по 30.09.2025 — 45.



