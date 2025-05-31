Прогноз курса доллара на июнь: какие факторы могут повлиять

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Кравцев Сергей
С начала весны официальный курс гривны демонстрирует заметную стабильность, не превышая стартовый уровень 2025 года – 42,02 грн за доллар. Вместо этого он оставался ниже этой отметки, колеблясь в пределах от 2,5% в апреле до 1% в мае. Какой прогноз курса доллара и евро в июне? И от чего зависит возможное его колебание? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют. Фото: из открытых источников
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что НБУ держит курс.
По его прогнозу, в июне Нацбанк ещё продолжит действовать примерно также, а вот во второй половине года, когда годовая инфляция пойдет прогнозируемо на спад – тогда можно ожидать ускорение девальвационных процессов.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что, когда составлялся бюджет на текущий год, то в нем было заложено, что на конец года курс доллара по отношению к гривне должен быть 45 грн за доллар.
Алексей Плотников отметил, если говорить о том, какие факторы могут привести к тому, что стремительно начнет дешеветь гривна, то первое – это, если что-то будет с международной помощью. Второе – если что-то будет плохое на фронте. Третий момент – у нас не все хорошо с государственным бюджетом.
Что касается прогноза на июнь, то Алексей Плотников говорит, что чего-то стремительного ждать не стоит. Скорее всего, доллар будет в пределах 42 гривен за доллар.
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