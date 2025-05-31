Прогноз курса доллара на июнь: какие факторы могут повлиять

С начала весны официальный курс гривны демонстрирует заметную стабильность, не превышая стартовый уровень 2025 года – 42,02 грн за доллар. Вместо этого он оставался ниже этой отметки, колеблясь в пределах от 2,5% в апреле до 1% в мае. Какой прогноз курса доллара и евро в июне? И от чего зависит возможное его колебание? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

НБУ может себе позволить держать курс

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что НБУ держит курс.

"НБУ может себе это позволить, так как от Запада приходит больше финансирования, чем Украина тратит. Кроме этого с учётом годовой инфляции больше 15% удержание курса – это один из инструментов снижения годовой инфляции", – отметил эксперт.

По его прогнозу, в июне Нацбанк ещё продолжит действовать примерно также, а вот во второй половине года, когда годовая инфляция пойдет прогнозируемо на спад – тогда можно ожидать ускорение девальвационных процессов.

"Что касается Евро..., то сейчас курс доллар/евро 1.13. значит курс евро будет больше курса доллара на 1.12-1.14%", — подытожил Даниил Монин.

Стремительных колебаний в июне ждать не стоит

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что, когда составлялся бюджет на текущий год, то в нем было заложено, что на конец года курс доллара по отношению к гривне должен быть 45 грн за доллар.

"Сейчас середина года, но нет такого провисания, которое должно было бы быть для того, чтобы выйти на 45 грн за доллар плавно к концу года. Среди причин: нет стремительного спроса на иностранную валюту. Нет активной деятельности импортеров. Никто ничего не закупает активно. Нацбанк дает валюту со своих резервов, потому что поступает международная помощь, успокаивающая спрос на иностранную валюту", – отметил эксперт.

Алексей Плотников отметил, если говорить о том, какие факторы могут привести к тому, что стремительно начнет дешеветь гривна, то первое – это, если что-то будет с международной помощью. Второе – если что-то будет плохое на фронте. Третий момент – у нас не все хорошо с государственным бюджетом.

"Уже есть в прессе информация, что за полугодие не будет полного выполнения, за квартал плохое выполнение и нет средств для многих статей. То есть с этой точки зрения, если, например, государство решит напечатать гривну, разболтать инфляцию, сделать еще какие-то не очень хорошие шаги, то, конечно, это приведет к удешевлению гривны по отношению к доллару. И курс будет не 41,20, а 43-44", – прокомментировал эксперт.

Что касается прогноза на июнь, то Алексей Плотников говорит, что чего-то стремительного ждать не стоит. Скорее всего, доллар будет в пределах 42 гривен за доллар.

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