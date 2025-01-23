Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о крахе доверия к доллару и дедолларизации мировой экономики, статистика свидетельствует об укреплении позиций американской валюты на глобальном рынке.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Максим Шеметов

По данным международной платежной системы SWIFT, в декабре 2024 года доля доллара в глобальных межбанковских расчетах достигла исторического максимума – 49,2%. По сравнению с ноябрем 2024 года доля доллара в мировых транзакциях выросла на 1,4%, а с начала 2022 года — на 7,3%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

В то время как доллар укрепляет свои позиции, доля других валют, таких как евро и юань, сокращается. Европейская валюта используется в 21,7% транзакций – на 0,5% меньше, чем месяцем ранее и на 6,6% меньше, чем 10 лет назад. Доля китайского юаня также снизилась – до – 3,75%.

На финансовых рынках доминация доллара остается еще более очевидной: 89% транзакций на биржах совершаются в американской валюте, тогда как евро используется только в 6,5% сделок.

Заявления Путина и их несоответствие реальности

Российский диктатор неоднократно заявлял о "скукоживании" доллара и его упадке. По словам Путина, администрация Джо Байдена якобы подорвала доверие к американской валюте из-за ее использования в качестве "оружия" в санкционной политике против России. Кроме того, Путин заявлял, что американцы "пилят ветку, на которой сами сидят", а процесс дедолларизации мировой финансовой системы "уже не остановить".

Однако эти заявления противоречат реальности. Данные SWIFT показывают рост спроса на доллар в международной торговле, что свидетельствует о стабильном доверии американской финансовой системы даже в период геополитического напряжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год.

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