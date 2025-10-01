Работать на высоких должностях будет непристижно: в Раде шокировали планами

В Верховной Раде предложили ограничить максимальный уровень зарплат для госслужащих во время войны. Соответствующую инициативу по установлению ежемесячного лимита в размере 80 тысяч гривен подали в проект государственного бюджета на 2026 год народные депутаты, в частности, председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Фото: скриншот

По словам Гетманцева, во время полномасштабной войны вопрос справедливого распределения бюджетных средств критически важен, и именно поэтому народные избранники выступили с инициативой по ограничению высоких зарплат чиновников.

"В период, когда каждая гривна должна работать на оборону, а финансовая нагрузка на страну чрезвычайно высока, такая инициатива — вопрос социальной справедливости. Мы предлагаем закрепить в бюджете на 2026 год максимальный уровень заработной платы для госслужащих в размере 80 тысяч гривен в месяц", — отметил нардеп в своем обращении.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что ограничения не будут распространяться на работников, задействованных в сфере национальной безопасности и обороны — их деятельность является исключением.

Он также призвал других парламентариев поддержать эту инициативу с тем, чтобы обеспечить более рациональное использование государственных ресурсов в период военного положения.

Напомним, правительственный проект госбюджета на 2026 год предполагает рост ключевых социальных показателей. Так, минимальная заработная плата должна вырасти до 8 647 гривен, а должностной оклад работника I тарифного разряда ЕТС — до 3 470 гривен.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп убежден, что именно он заслуживает Нобелевской премии мира, и считает, что ее присуждение другому лицу станет "серьезным оскорблением" для Соединенных Штатов.