Працювати на високих посадах буде непристижно: у Раді шокували планами

У Верховній Раді запропонували обмежити максимальний рівень зарплат для держслужбовців на час війни. Відповідну ініціативу щодо встановлення щомісячного ліміту в розмірі 80 тисяч гривень подали до проєкту державного бюджету на 2026 рік народні депутати, зокрема голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Фото: скріншот

За словами Гетманцева, під час повномасштабної війни питання справедливого розподілу бюджетних коштів є критично важливим, і саме тому народні обранці виступили з ініціативою щодо обмеження високих зарплат чиновників.

"У період, коли кожна гривня повинна працювати на оборону, а фінансове навантаження на країну є надзвичайно високим, така ініціатива — питання соціальної справедливості. Ми пропонуємо закріпити у бюджеті на 2026 рік максимальний рівень заробітної плати для держслужбовців у розмірі 80 тисяч гривень на місяць", — зазначив нардеп у своєму зверненні.

Водночас Гетманцев підкреслив, що обмеження не поширюватиметься на працівників, задіяних у сфері національної безпеки та оборони — їхня діяльність є винятком.

Він також закликав інших парламентарів підтримати цю ініціативу, аби забезпечити більш раціональне використання державних ресурсів у період воєнного стану.

Нагадаємо, урядовий проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає зростання ключових соціальних показників. Так, мінімальна заробітна плата має зрости до 8 647 гривень, а посадовий оклад працівника з I тарифного розряду ЄТС — до 3 470 гривень.

