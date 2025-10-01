logo_ukra

Працювати на високих посадах буде непристижно: у Раді шокували планами

На час війни в Україні можуть обмежити зарплати чиновників: нардепи подали пропозицію до держбюджету-2026 про ліміт у 80 тис. грн.

1 жовтня 2025, 12:10
Клименко Елена

У Верховній Раді запропонували обмежити максимальний рівень зарплат для держслужбовців на час війни. Відповідну ініціативу щодо встановлення щомісячного ліміту в розмірі 80 тисяч гривень подали до проєкту державного бюджету на 2026 рік народні депутати, зокрема голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Працювати на високих посадах буде непристижно: у Раді шокували планами

Фото: скріншот

За словами Гетманцева, під час повномасштабної війни питання справедливого розподілу бюджетних коштів є критично важливим, і саме тому народні обранці виступили з ініціативою щодо обмеження високих зарплат чиновників.

"У період, коли кожна гривня повинна працювати на оборону, а фінансове навантаження на країну є надзвичайно високим, така ініціатива — питання соціальної справедливості. Ми пропонуємо закріпити у бюджеті на 2026 рік максимальний рівень заробітної плати для держслужбовців у розмірі 80 тисяч гривень на місяць", — зазначив нардеп у своєму зверненні. 

Водночас Гетманцев підкреслив, що обмеження не поширюватиметься на працівників, задіяних у сфері національної безпеки та оборони — їхня діяльність є винятком.

Він також закликав інших парламентарів підтримати цю ініціативу, аби забезпечити більш раціональне використання державних ресурсів у період воєнного стану.

Нагадаємо, урядовий проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає зростання ключових соціальних показників. Так, мінімальна заробітна плата має зрости до 8 647 гривень, а посадовий оклад працівника з I тарифного розряду ЄТС — до 3 470 гривень.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп переконаний, що саме він заслуговує на Нобелівську премію миру, і вважає, що її присудження іншій особі стане "серйозною образою" для Сполучених Штатів.  



