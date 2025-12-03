Рада приняла госбюджет на 2026 год: у «Слуги народа» голосов не хватило

3 декабря Верховная Рада приняла в целом Закон о государственном бюджете Украины на 2026 год.

За проголосовали 257 народных депутатов, 37 – против, 24 – воздержались, не голосовали 27, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Как голосовали депутаты по фракциям

Судя по результатам голосования по фракциям, в монобольшинстве, которое официально составляет "Слуга народа", голосов для принятия бюджета не было. Принять закон удалось за счет поддержки депутатов других фракций.

Результаты голосования:

"Слуга народа" – 193;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщына" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"За будущее" – 11;

"Голос" – 1;

"Доверие" – 16;

"Восстановление Украины" – 11;

Внефракционные – 9.

Основные показатели госбюджета 2026 г.

Доходы государственного бюджета 2026 года предусмотрены в размере 2 трлн 918 млрд гривен, расходы – 4 трлн 781 млрд гривен.

Предельный объем дефицита составил 1,9 трлн. гривен или 18,5% ВВП.

Расходы на безопасность и оборону

Общий объем расходов на сектор безопасности и обороны в 2026 году составляет 2 трлн. 806 млрд. гривен (27,2% ВВП). Из них 2 трлн 495 млрд гривен – общий фонд, 281 млрд гривен – специальный фонд и 30 млрд гривен – государственные гарантии.

На обеспечение зарплат военным предусмотрено 1 трлн 273 млрд. гривен.

На вооружение и военную технику – 709 млрд гривен.

Расходы на образование в госбюджете 2026

Планируемый поэтапный рост зарплат для педагогов с 1 января и 1 сентября – в целом на 50%. По расчетам Минфина это позволит в среднем увеличить заработную плату учителя до 10 тысяч гривен ежемесячно.

Прочие расходы в образовании:

реформирование питания – 14 млрд гривен;

повышение академических стипендий – 6,6 млрд гривен;

учебники – более 2 млрд гривен;

проекты развития Минобразования – 17 млрд гривен.

Социальные расходы в бюджете 2026 года

На социальные расходы предусмотрено почти 470 млрд гривен. Среди прочего запланировано повышение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10 до 50 тысяч гривен. Помощь по уходу за ребенком увеличат до 7 тысяч гривен.

Запланированы также:

трансфер Пенсионному фонду – более 250 млрд гривен;

социальные выплаты, включая помощь ВПЛ — 133 млрд гривен;

льготы и субсидии – более 42 млрд гривен;

помощь людям с инвалидностью и протезированием – 10 млрд гривен;

общенациональные социальные услуги – 2,4 млрд гривен.

Прочие расходы госбюджета

На ветеранскую политику бюджетом в общей сложности предусмотрено 19 млрд гривен. Из них 5,7 млрд. – на компенсации за жилье ветеранам с инвалидностью 1-й и 2-й группы.

Общий объем расходов на здравоохранение – почти 260 млрд гривен, что на 39 млрд больше, чем в этом году. В том числе на программу медицинских гарантий – 192 млрд гривен, на централизованную закупку лекарств – более 17 млрд гривен.

На поддержку экономики и бизнеса запланировано 52 млрд гривен. Предусмотрено, в частности, сохранение программы компенсации кредитов по программе 5-7-9%.

Для аграрного сектора предусмотрено более 14 млрд. гривен.

