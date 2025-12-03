Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: у «Слуги народу» голосів не вистачило

Верховна Рада 3 грудня ухвалила в цілому Закон про державний бюджет України на 2026 рік.

Верховна Рада ухвалила держбюджет. Фото: з відкритих джерел

За проголосували 257 народних депутатів, 37 — проти, 24 — утрималися, не голосували 27, повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Як голосували депутати по фракціях

Судячи з результатів голосування по фракціях, у монобільшості, яку офіційно складає "Слуга народу", голосів для ухвалення бюджету не було. Прийняти закон вдалося за рахунок підтримки депутатів від інших фракцій.

Результати голосування:

"Слуга народу" – 193;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 16;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 1;

"Довіра" – 16;

"Відновлення України" – 11;

Позафракційні – 9.

Основні показники держбюджету 2026

Доходи державного бюджету 2026 року передбачені у розмірі 2 трлн 918 млрд гривень, видатки — 4 трлн 781 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту склав 1,9 трлн гривень або 18,5% ВВП.

Видатки на безпеку та оборону

Загальний обсяг видатків на сектор безпеки та оборони у 2026 році складає 2 трлн 806 млрд гривень (27,2% ВВП). Із них 2 трлн 495 млрд гривень — загальний фонд, 281 млрд гривень — спеціальний фонд та 30 млрд гривень — державні гарантії.

На забезпечення зарплат військовим передбачено 1 трлн 273 млрд гривень.

На озброєння та військову техніка — 709 млрд гривень.

Видатки на освіту у держбюджеті 2026

Заплановане поетапне зростання зарплат для освітян з 1 січня та 1 вересня – загалом на 50%. За розрахунками Мінфіну, це дозволить в середньому збільшити заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень щомісяця.

Інші видатки в освіті:

реформування харчування — 14 млрд гривень;

підвищення академічних стипендій — 6,6 млрд гривень;

підручники — понад 2 млрд гривень;

проєкти розвитку Міносвіти — 17 млрд гривень.

Соціальні видатки у бюджеті 2026 року

На соціальні видатки передбачено загалом майже 470 млрд гривень. Серед іншого, заплановане підвищення одноразової виплати при народженні дитини з 10 до 50 тисяч гривень. Допомогу по догляду за дитиною збільшать до 7 тисяч гривень.

Заплановані також:

трансфер Пенсійному фонду — понад 250 млрд гривень;

соціальні виплати, включно з допомогою ВПО — 133 млрд гривень;

пільги та субсидії — понад 42 млрд гривень;

допомога людям з інвалідністю та протезування — 10 млрд гривень;

загальнонаціональні соціальні послуги — 2,4 млрд гривень.

Інші видатки держбюджету

На ветеранську політику бюджетом загалом передбачено 19 млрд гривень. Із них 5,7 млрд – на компенсації за житло ветеранам з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи.

Загальний обсяг видатків на охорону здоровʼя — майже 260 млрд гривень, що на 39 млрд більше, ніж цього року. У тому числі на програму медичних гарантій — 192 млрд гривень, на централізовану закупівлю ліків — понад 17 млрд гривень.

На підтримку економіки та бізнесу заплановано 52 млрд гривень. Передбачено, зокрема, збереження програми компенсації кредитів за програмою 5-7-9%.

Для аграрного сектору передбачено понад 14 млрд гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на "зимову тисячу" з бюджету виділили 10 млрд грн. Допомогу зможуть отримати близько 10 млн українців. Про це повідомив міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" прокоментував це рішення та зазначив, що одна тисяча не врятує людину взимку, а ось ці мільярди можна витратити на більш корисну справу.