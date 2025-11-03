logo

Расходы во время войны шокируют: "Энергоатом" тратит десятки миллионов на "защиту" руководства
commentss НОВОСТИ Все новости

Расходы во время войны шокируют: "Энергоатом" тратит десятки миллионов на "защиту" руководства

Народная депутат Украины Южанина рассказала, сколько средств тратит государственная компания "Энергоатом" на защиту своего руководства

3 ноября 2025, 18:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во время войны и в условиях дефицита бюджета особое внимание требуют расходы государственных органов и компаний. В Верховной Раде неоднократно критиковали решения власти по поводу второстепенных расходов, которые во время войны нужно сократить.

Расходы во время войны шокируют: "Энергоатом" тратит десятки миллионов на "защиту" руководства

Гривна. Иллюстративное фото

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что государственная компания "Энергоатом" застраховала наблюдательный совет на случай арестов, штрафов и даже расходов на психологическую помощь.

"Государственная компания заключила договор страхования на 19,3 млн грн с ЧАО "СК Колоннейд Украина" – без конкурса, потому что другие участники не подались. Страховая сумма – почти 391 млн грн, а тариф составляет 4,9%", — рассказала она.

По данным народной депутатки, предусмотрено возмещение не только юридических расходов, но и расходов на залог, экстрадиционные процессы, репутационные риски, психологическую помощь и даже замену авто:

  • за арест или меры предосторожности — до 500 тыс. грн на случай;

  • за восстановление репутации — до 100 тыс. грн;

  • за психологическую помощь — 50 тыс. грн;

  • за замену авто — 10 тыс. грн.

Действие страхового покрытия — весь мир, кроме США и Канады.

"Формально — это страхование ответственности руководства. Но на практике выглядит как попытка застраховаться от последствий собственных решений, в том числе уголовных или финансовых. И главный вопрос: нормально ли, что государственная компания тратит десятки миллионов на "защиту" своего руководства — вместо инвестирования в безопасность энергетической системы", — резюмировала Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие решения, по мнению народных депутатов, будут для Украины катастрофическими.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10436
