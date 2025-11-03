Расходы во время войны шокируют: "Энергоатом" тратит десятки миллионов на "защиту" руководства

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Во время войны и в условиях дефицита бюджета особое внимание требуют расходы государственных органов и компаний. В Верховной Раде неоднократно критиковали решения власти по поводу второстепенных расходов, которые во время войны нужно сократить.
Народная депутат Нина Южанина рассказала, что государственная компания "Энергоатом" застраховала наблюдательный совет на случай арестов, штрафов и даже расходов на психологическую помощь.
По данным народной депутатки, предусмотрено возмещение не только юридических расходов, но и расходов на залог, экстрадиционные процессы, репутационные риски, психологическую помощь и даже замену авто:
за арест или меры предосторожности — до 500 тыс. грн на случай;
за восстановление репутации — до 100 тыс. грн;
за психологическую помощь — 50 тыс. грн;
за замену авто — 10 тыс. грн.
Действие страхового покрытия — весь мир, кроме США и Канады.
