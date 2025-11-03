Расходы во время войны шокируют: "Энергоатом" тратит десятки миллионов на "защиту" руководства

Во время войны и в условиях дефицита бюджета особое внимание требуют расходы государственных органов и компаний. В Верховной Раде неоднократно критиковали решения власти по поводу второстепенных расходов, которые во время войны нужно сократить.

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что государственная компания "Энергоатом" застраховала наблюдательный совет на случай арестов, штрафов и даже расходов на психологическую помощь.

"Государственная компания заключила договор страхования на 19,3 млн грн с ЧАО "СК Колоннейд Украина" – без конкурса, потому что другие участники не подались. Страховая сумма – почти 391 млн грн, а тариф составляет 4,9%", — рассказала она.

По данным народной депутатки, предусмотрено возмещение не только юридических расходов, но и расходов на залог, экстрадиционные процессы, репутационные риски, психологическую помощь и даже замену авто:

за арест или меры предосторожности — до 500 тыс. грн на случай;

за восстановление репутации — до 100 тыс. грн;

за психологическую помощь — 50 тыс. грн;

за замену авто — 10 тыс. грн.

Действие страхового покрытия — весь мир, кроме США и Канады.

"Формально — это страхование ответственности руководства. Но на практике выглядит как попытка застраховаться от последствий собственных решений, в том числе уголовных или финансовых. И главный вопрос: нормально ли, что государственная компания тратит десятки миллионов на "защиту" своего руководства — вместо инвестирования в безопасность энергетической системы", — резюмировала Южанина.

