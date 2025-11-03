Витрати під час війни шокують: “Енергоатом” витрачає десятки мільйонів на “захист” керівництва

Під час війни та в умовах дефіциту бюджету особливої уваги потребують витрати державних органів та компаній. У Верховній Раді неодноразово критикували рішення влади щодо другорядних витрат, які під час війни потрібно скоротити.

Гривня. Ілюстративне фото

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що державна компанія “Енергоатом” застрахувала наглядову раду на випадок арештів, штрафів і навіть витрат на психологічну допомогу.

“Державна компанія уклала договір страхування на 19,3 млн грн із ПрАТ “СК Колоннейд Україна” — без конкурсу, бо інші учасники не подалися. Страхова сума — майже 391 млн грн, а тариф становить 4,9%”, — розповіла вона.

За даними народної депутатки, передбачено відшкодування не лише юридичних витрат, а й витрат на заставу, екстрадиційні процеси, репутаційні ризики, психологічну допомогу та навіть заміну авто:

за арешт чи запобіжні заходи — до 500 тис. грн на випадок;

за відновлення репутації — до 100 тис. грн;

за психологічну допомогу — 50 тис. грн;

за заміну авто — 10 тис. грн.

Дія страхового покриття — весь світ, крім США і Канади.

“Формально — це страхування відповідальності керівництва. Але на практиці виглядає як спроба застрахуватися від наслідків власних рішень, у тому числі кримінальних чи фінансових. І головне питання: чи нормально, що державна компанія витрачає десятки мільйонів на “захист” свого керівництва — замість інвестування у безпеку енергетичної системи”, — резюмувала Южаніна.

