Витрати під час війни шокують: “Енергоатом” витрачає десятки мільйонів на “захист” керівництва

Кречмаровская Наталия
Під час війни та в умовах дефіциту бюджету особливої уваги потребують витрати державних органів та компаній. У Верховній Раді неодноразово критикували рішення влади щодо другорядних витрат, які під час війни потрібно скоротити.
Гривня. Ілюстративне фото
Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що державна компанія “Енергоатом” застрахувала наглядову раду на випадок арештів, штрафів і навіть витрат на психологічну допомогу.
За даними народної депутатки, передбачено відшкодування не лише юридичних витрат, а й витрат на заставу, екстрадиційні процеси, репутаційні ризики, психологічну допомогу та навіть заміну авто:
за арешт чи запобіжні заходи — до 500 тис. грн на випадок;
за відновлення репутації — до 100 тис. грн;
за психологічну допомогу — 50 тис. грн;
за заміну авто — 10 тис. грн.
Дія страхового покриття — весь світ, крім США і Канади.
