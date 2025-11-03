logo_ukra

Головна Новини Фінанси 2025 Витрати під час війни шокують: “Енергоатом” витрачає десятки мільйонів на “захист” керівництва
commentss НОВИНИ Всі новини

Витрати під час війни шокують: “Енергоатом” витрачає десятки мільйонів на “захист” керівництва

Народна депутатка України Южаніна розповіла, скільки коштів витрачає державна компанія “Енергоатом” на захист свого керівництва

3 листопада 2025, 18:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Під час війни та в умовах дефіциту бюджету особливої уваги потребують витрати державних органів та компаній. У Верховній Раді неодноразово критикували рішення влади щодо другорядних витрат, які під час війни потрібно скоротити. 

Витрати під час війни шокують: “Енергоатом” витрачає десятки мільйонів на “захист” керівництва

Гривня. Ілюстративне фото

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що державна компанія “Енергоатом” застрахувала наглядову раду на випадок арештів, штрафів і навіть витрат на психологічну допомогу.

“Державна компанія уклала договір страхування на 19,3 млн грн із ПрАТ “СК Колоннейд Україна” — без конкурсу, бо інші учасники не подалися. Страхова сума — майже 391 млн грн, а тариф становить 4,9%”, — розповіла вона. 

За даними народної депутатки, передбачено відшкодування не лише юридичних витрат, а й витрат на заставу, екстрадиційні процеси, репутаційні ризики, психологічну допомогу та навіть заміну авто:

  • за арешт чи запобіжні заходи — до 500 тис. грн на випадок;

  • за відновлення репутації — до 100 тис. грн;

  • за психологічну допомогу — 50 тис. грн;

  • за заміну авто — 10 тис. грн.

Дія страхового покриття — весь світ, крім США і Канади.

“Формально — це страхування відповідальності керівництва. Але на практиці виглядає як спроба застрахуватися від наслідків власних рішень, у тому числі кримінальних чи фінансових. І головне питання: чи нормально, що державна компанія витрачає десятки мільйонів на “захист” свого керівництва — замість інвестування у безпеку енергетичної системи”, — резюмувала Южаніна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які рішення, на думку народних депутатів, будуть для України катастрофічними. 




Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/10436
