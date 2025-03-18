Рекорд за последние 5 месяцев: что произошло с главной валютой ЕС

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Кравцев Сергей
Евро 18 марта достиг самого высокого уровня по отношению к доллару более чем за пять месяцев. На это повлияло ожидание, что парламент Германии проголосует за масштабное увеличение заимствований, которое может ускорить рост крупнейшей экономики ЕС и всего региона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Reuters.
Евро. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что в то же время доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене, потому что инвесторы ожидают результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии.
Рынок также будет следить за развитием событий вокруг возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, что положительно повлияет на евро.
Курс евро вырос на 0,25% до 1,0945 доллара — самого высокого уровня с 10 октября 2024 года, когда валюта достигла отметки 1,0954 доллара.
Опасения, что агрессивная политика президента США Дональда Трампа может спровоцировать более широкое замедление экономического роста, ослабили доллар.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на тревожные новости с США курс доллара за последние дни продолжил падение. В Нацбанке же считают, что падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку Украины придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Также издание "Комментарии" сообщало – прогноз курса на март: продолжится ли проседание гривны.
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