Рекорд за последние 5 месяцев: что произошло с главной валютой ЕС

Евро 18 марта достиг самого высокого уровня по отношению к доллару более чем за пять месяцев. На это повлияло ожидание, что парламент Германии проголосует за масштабное увеличение заимствований, которое может ускорить рост крупнейшей экономики ЕС и всего региона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Reuters.

Евро. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что в то же время доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене, потому что инвесторы ожидают результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии.

Рынок также будет следить за развитием событий вокруг возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, что положительно повлияет на евро.

Курс евро вырос на 0,25% до 1,0945 доллара — самого высокого уровня с 10 октября 2024 года, когда валюта достигла отметки 1,0954 доллара.

"Перспектива увеличения дефицита в Европе привела к росту доходности европейских суверенных фондов в этом месяце и притоку средств в евро и британском фунте", — сказал Тьерри Визман, стратег по глобальным валютам и ставкам в Macquarie.

Опасения, что агрессивная политика президента США Дональда Трампа может спровоцировать более широкое замедление экономического роста, ослабили доллар.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на тревожные новости с США курс доллара за последние дни продолжил падение. В Нацбанке же считают, что падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку Украины придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Также издание "Комментарии" сообщало – прогноз курса на март: продолжится ли проседание гривны.



