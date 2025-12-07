Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год: какое место заняла Украина

Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по размеру биткойн-резервов по состоянию на 18 ноября 2025 года. Об этом сообщает портал BiTBO, отслеживающий открытые данные о криптоактивах государственных структур и регуляторов.

Украина вошла в топ-4 по биткойн-резервам. Фото из открытых источников

Лидером рейтинга по биткойн-резервам в 2025 году остаются США. Их официальные резервы достигают 198 012 BTC, что по текущей рыночной цене составляет около 18,10 млрд долларов, что делает США крупнейшим "криптовладельцем" среди правительств.

На втором месте в рейтинге Китай с резервом в 194 000 BTC (17,73 млрд долларов). Несмотря на официальные ограничения на торговлю криптовалютой, правительство КНР владеет значительными запасами монет, в основном конфискованными по уголовным делам. Третью позицию заняла Великобритания – 61 245 BTC (5,6млрд долларов), что закрепило ее в тройке крупнейших владельцев цифрового золота среди государств.

Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год. Данные BiTBO

Украина с показателем 46 351 BTC (4,24 млрд долларов) оказалась на четвертой позиции. Этого результата не хватило лишь немного, чтобы обойти Великобританию и войти в топ-3. Значительная часть активов накоплена государственными структурами, в частности из-за конфискации, арестов криптокошильков и операций правоохранительных органов.

Топ-7 стран с крупнейшими биткойн-резервами в 2025 году:

— США – 198 012 BTC (18,10 млрд долларов)

— Китай – 194 000 BTC (17,73 млрд долларов)

— Великобритания – 61 245 BTC (5,6 млрд долларов)

– Украина – 46 351 BTC (4,2 млрд долларов)

— Бутан – 11 286 BTC (1,03 млрд долларов)

— Сальвадор – 7 475 BTC (683 млн долларов)

— Финляндия – 90 BTC (8,2 млн долларов)

