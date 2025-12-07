logo

BTC/USD

91371

ETH/USD

3130.69

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год: какое место заняла Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год: какое место заняла Украина

Украина заняла четвертое место среди стран с крупнейшими биткойн-резервами в 2025 году.

7 декабря 2025, 20:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по размеру биткойн-резервов по состоянию на 18 ноября 2025 года. Об этом сообщает портал BiTBO, отслеживающий открытые данные о криптоактивах государственных структур и регуляторов.

Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год: какое место заняла Украина

Украина вошла в топ-4 по биткойн-резервам. Фото из открытых источников

Лидером рейтинга по биткойн-резервам в 2025 году остаются США. Их официальные резервы достигают 198 012 BTC, что по текущей рыночной цене составляет около 18,10 млрд долларов, что делает США крупнейшим "криптовладельцем" среди правительств.

На втором месте в рейтинге Китай с резервом в 194 000 BTC (17,73 млрд долларов). Несмотря на официальные ограничения на торговлю криптовалютой, правительство КНР владеет значительными запасами монет, в основном конфискованными по уголовным делам. Третью позицию заняла Великобритания – 61 245 BTC (5,6млрд долларов), что закрепило ее в тройке крупнейших владельцев цифрового золота среди государств.

Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год: какое место заняла Украина - фото 2

Рейтинг стран с биткойн-резервами на 2025 год. Данные BiTBO

Украина с показателем 46 351 BTC (4,24 млрд долларов) оказалась на четвертой позиции. Этого результата не хватило лишь немного, чтобы обойти Великобританию и войти в топ-3. Значительная часть активов накоплена государственными структурами, в частности из-за конфискации, арестов криптокошильков и операций правоохранительных органов.

Топ-7 стран с крупнейшими биткойн-резервами в 2025 году:

  • — США – 198 012 BTC (18,10 млрд долларов)
  • — Китай – 194 000 BTC (17,73 млрд долларов)
  • — Великобритания – 61 245 BTC (5,6 млрд долларов)
  • – Украина – 46 351 BTC (4,2 млрд долларов)
  • — Бутан – 11 286 BTC (1,03 млрд долларов)
  • — Сальвадор – 7 475 BTC (683 млн долларов)
  • — Финляндия – 90 BTC (8,2 млн долларов)

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире.

Также "Комментарии" писали, сколько нужно работать украинцу, чтобы купить один биткоин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bitbo.io/treasuries/countries/
Теги:

Новости

Все новости