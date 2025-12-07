Рейтинг країн з біткойн-резервами на 2025 рік: яке місце посіла Україна

Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за розміром біткойн-резервів станом на 18 листопада 2025 року. Про це повідомляє портал BiTBO, який відстежує відкриті дані про криптоактиви державних структур та регуляторів.

Україна увійшла до топ-4 за біткойн-резервами. Фото з відкритих джерел

Лідером рейтингу за біткойн-резервами у 2025 році залишаються США. Їхні офіційні резерви сягають 198 012 BTC, що за поточною ринковою ціною становить близько 18,10 млрд доларів, що робить США найбільшим "криптовласником" серед урядів.

На другому місці у рейтингу Китай з резервом у 194 000 BTC (17,73 млрд доларів). Попри офіційні обмеження на торгівлю криптовалютою, уряд КНР володіє значними запасами монет, здебільшого конфіскованими у кримінальних справах. Третю позицію посіла Велика Британія — 61 245 BTC (5,6 млрд доларів), що закріпило її у трійці найбільших власників цифрового золота серед держав.

Рейтинг країн з біткойн-резервами на 2025 рік. Дані BiTBO

Україна з показником 46 351 BTC (4,24 млрд доларів) опинилася на четвертій позиції. Цього результату забракло лише трохи, щоб обійти Великобританію та увійти до топ-3. Значна частина активів накопичена державними структурами, зокрема через конфіскації, арешти криптогаманців та операції правоохоронних органів.

Топ-7 країн із найбільшими біткойн-резервами у 2025 році:

- США — 198 012 BTC (18,10 млрд доларів)

- Китай — 194 000 BTC (17,73 млрд доларів)

- Велика Британія — 61 245 BTC (5,6 млрд доларів)

- Україна — 46 351 BTC (4,2 млрд доларів)

- Бутан — 11 286 BTC (1,03 млрд доларів)

- Сальвадор — 7 475 BTC (683 млн доларів)

- Фінляндія — 90 BTC (8,2 млн доларів)

