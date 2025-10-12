Роберт Кийосаки предупреждает о конце доллара: во что он советует вкладывать деньги

Известный американский инвестор, предприниматель и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что доллар США находится на грани краха. Эксперт советует инвесторам не держать сбережения в национальной валюте Соединенных Штатов, а искать альтернативу.

Роберт Кийосаки. Фото из открытых источников

Роберт Кийосаки в своем сообщении в X от 8 октября привлек внимание кратким заявлением.

"АМЕРИКАНСКОМУ ДОЛЛАРУ КОНЕЦ?", — пишет Кийосаки.

Далее инвестор заявил, что планирует вкладываться в драгоценные металлы, а также покупать криптовалютные активы.

"Докупаю золото, серебро, биткойн и эфириум в свой портфель. Те, кто хранит доллары США — неудачники. Будьте в выигрыше. Берегите себя", — добавил Кийосаки.

По его мнению, держать сбережения в долларах сейчас рискованно, ведь мировая экономика испытывает турбулентность, а американская валюта стремительно теряет доверие инвесторов. Доллар США действительно с начала года показывает самые плохие результаты за последние пять десятилетий. Среди причин – высокая инфляция, рост государственного долга США, геополитическая нестабильность и решение Трампа.

Кийосаки сделал свое заявление незадолго до публикации сообщения Дональда Трампа в Truth Social, где президент США пообещал новые пошлины против Китая. Это привело к колебаниям на финансовых рынках, а биткойн упал более чем на 12%, хотя впоследствии частично восстановил позиции.

Роберт Кийосаки – один из самых известных финансовых авторов в мире. Его книга "Богатый папа, бедный папа" стала международным бестселлером и вдохновила миллионы людей изучать основы финансовой грамотности. Однако сам Киосаки известен также своими контроверсионными прогнозами. Хотя он предполагал финансовые кризисы, некоторые из его прогнозов не оправдались.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Киосаки предусматривает экономическую катастрофу мирового масштаба.

Также "Комментарии" писали, что Трамп за один день заработал на криптовалюте больше, чем за всю жизнь на недвижимости.