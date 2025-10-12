logo_ukra

Роберт Кійосакі попереджає про кінець долара: у що він радить вкладати гроші
Роберт Кійосакі попереджає про кінець долара: у що він радить вкладати гроші

Роберт Кійосакі заявив, що долар США може знецінитися. Він радить вкладати у золото, срібло та криптовалюти.

12 жовтня 2025, 13:20
Автор:
Slava Kot

Відомий американський інвестор, підприємець і автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що долар США перебуває на межі краху. Експерт радить інвесторам не тримати заощадження у національній валюті Сполучених Штатів, а шукати альтернативи.

Роберт Кійосакі попереджає про кінець долара: у що він радить вкладати гроші

Роберт Кійосакі. Фото з відкритих джерел

Роберт Кійосакі у своєму дописі в X від 8 жовтня привернув увагу коротким дописом.

"АМЕРИКАНСЬКОМУ ДОЛАРУ КІНЕЦЬ?", — пише Кійосакі.

Далі інвестор заявив, що планує вкладатися у дорогоцінні метали, а також купувати криптовалюті активи.

"Докуповую золото, срібло, біткойн та ефіріум у свій портфель. Ті, хто зберігає долари США — невдахи. Будьте у виграші. Бережіть себе", — додав Кійосакі.

На його думку, тримати заощадження у доларах зараз ризиковано, адже світова економіка переживає турбулентність, а американська валюта стрімко втрачає довіру інвесторів. Долар США справді з початку року показує найгірші результати за останні п’ять десятиліть. Серед причин висока інфляція, зростання державного боргу США, геополітична нестабільність та рішення Трампа.

Кійосакі зробив свою заяву незадовго до публікації допису Дональда Трампа у Truth Social, де президент США пообіцяв нові мита проти Китаю. Це спричинило коливання на фінансових ринках, а біткойн впав більш ніж на 12%, хоча згодом частково відновив позиції.

Роберт Кійосакі — один із найвідоміших фінансових авторів у світі. Його книга "Багатий тато, бідний тато" стала міжнародним бестселером і надихнула мільйони людей вивчати основи фінансової грамотності. Однак сам Кійосакі відомий також своїми контроверсійними прогнозами. Хоча він передбачав фінансові кризи, деякі з його прогнозів не справдилися.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Роберт Кійосакі передбачає економічну катастрофу світового масштабу.

Також "Коментарі" писали, що Трамп за один день заробив на криптовалюті більше, ніж за все життя на нерухомості.



https://x.com/theRealKiyosaki/status/1975774647359770802
