Сколько денег у Коломойского: бизнесмен не попал в один из популярных рейтингов богачей

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который находится под следствием по делу об организации заказного убийства, не вошел в рейтинг 25 самых богатых людей Украины.

Не попал в этот список также партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. На это обратило внимание издание Telegraf.

Рейтинг самых богатых украинцев 2025 составил "Фокус". Возглавили список Ринат Ахметов (владелец Группы SCM), Виктор Пинчук (владелец Группы Interpipe) и Влад Яценко (соучредитель Revolut).

В то же время Коломойский не вошел в 25 самых богатых украинцев в 2025 году. Еще в прошлом году он занимал в этом рейтинге восьмое место в 940 млн долларов. А сейчас капитал бизнесмена "на бумаге" составляет примерно 600 млн. долларов. Издание отмечает, что состояние бизнесмена уменьшилось из-за пребывания в СИЗО, введеных санкций и утраты контроля над основными активами.

"Большая часть его активов арестована, национализирована или остановлена. Кроме того, доступ Коломойского к его зарубежным счетам ограничен. В ноябре 2025 года Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова уплатить "ПриватБанку" более $3 млрд с основной суммой убытков, процентами и судебными издержками", — говорится в публикации.

Не попал в рейтинг самых богатых по версии "Фокуса" и партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. В прошлом году он занял 15 место в списке с состоянием 625 млн долларов. Боголюбов летом 2024 уехал из Украины, но остался на свободе. Ему удалось сохранить не попавшую под аресты часть оффшорной ликвидности.

В настоящее время Боголюбов имеет долю в ферросплавном холдинге в Украине, который составляет примерно $500 млн, владеет также недвижимостью в Лондоне и счетами в Израиле, Швейцарии и Кипре.

К слову, по версии издания NV, состояние Коломойского и Боголюбова еще меньше, однако они, все же, входят в перечень 25 самых богатых людей Украины. В варианте NV Игорь Коломойский имеет 441 млн долларов и занимает 13 место рейтинга, а Геннадий Боголюбов – на 22 позиции с 287 миллионами долларов.

