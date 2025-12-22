Скільки грошей має Коломойський: бізнесмен не потрапив до одного з популярних рейтингів багатіїв

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває під слідством у справі про організацію замовного вбивства, не увійшов до рейтингу 25 найбагатших людей України.

Ігор Коломойський. Фото: з відкритих джерел

Не потрапив до цього списку також партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. На це звернуло увагу видання Telegraf.

Рейтинг найзаможніших українців 2025 року склав "Фокус". Очолили перелік Рінат Ахметов (власник Групи SCM), Віктор Пінчук (власник Групи Interpipe) та Влад Яценко (співзасновник Revolut).

Водночас Коломойський не увійшов до 25 найбагатших українців 2025 року. Ще торік він посідав у цьому рейтингу восьме місце, маючи 940 млн доларів. А зараз капітал бізнесмена "на папері" становить приблизно 600 млн доларів. Видання зазначає, що статки бізнесмена зменшилися через перебування у СІЗО, запроваджені санкції та втрату контролю над основними активами.

"Більшу частину його активів заарештовано, націоналізовано або зупинено. Крім того, доступ Коломойського до його закордонних рахунків обмежений. У листопаді 2025 року Високий суд Англії зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд з основною сумою збитків, відсотками та судовими витратами", — йдеться у публікації.

Не потрапив до рейтингу найбагатших за версією "Фокусу" й партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. Торік він посів 15 місце у списку зі статками 625 млн доларів. Боголюбов влітку 2024 року виїхав з України, але залишився на свободі. Йому вдалося зберегти частину офшорної ліквідності, яка не потрапила під арешти.

Нині Боголюбов має частку у феросплавному холдингу в Україні, що складає приблизно $500 млн, володіє також нерухомістю у Лондоні та рахунками в Ізраїлі, Швейцарії й на Кіпрі.

До слова, за версією видання NV, статки Коломойського та Боголюбова ще менші, однак вони, все ж, входять до переліку 25 найбагатших людей України. У варіанті NV Ігор Коломойський має 441 млн доларів та посідає 13 місце рейтингу, а Геннадій Боголюбов – на 22 позиції із 287 мільйонами доларів.

Як писав портал "Коментарі", політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов наголошує, що останні заяви Коломойського свідчать про те, що він діє в інтересах країни-агресора Росії та працює на розхитування України. Таким чином він розраховує уникнути кримінальної відповідальності.