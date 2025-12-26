Гражданские украинцы, освобожденные из российского плена, будут получать разовую государственную помощь в размере 50 тысяч гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко .

Выплата от Украины цивильным, которые вышли с плена

Для получения средств необходимо подать заявку в Министерство развития общин и территорий Украины . К заявлению следует добавить справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц.

Критика решения



На это решение резко отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко . Он обратил внимание на дисбаланс в выплатах:

"За этот же период пенсионер в оккупации получил не менее 86 тысяч гривен.

Гражданскому за страдания в плену — 50 тысяч.

Пенсионеру в оккупации — 86 тысяч.

Справедливо, верно?"

Комментарий Андрющенко уже вызвал дискуссию в соцсетях по критериям и логике государственных компенсаций для пострадавших от войны гражданских.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от мирного плана, Соединенные Штаты должны перейти к более жесткой стратегии в отношении России.

Об этом Грэм сообщил, комментируя перспективы мирного урегулирования войны РФ против Украины и возможные действия Вашингтона в случае провала дипломатических усилий.

"Время менять правила игры"

По словам сенатора, если Кремль скажет "нет" предложенному мирному плану, США не могут ограничиваться дипломатическими заявлениями или точечными санкциями. Грэм подчеркнул, что ответ должен быть системным и болезненным для российской экономики и военной машины.

