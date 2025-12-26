Сколько государство выплатит вышедшим из плена гражданским: жестокая правда

Рубрики
Ткачова Марія
Гражданские украинцы, освобожденные из российского плена, будут получать разовую государственную помощь в размере 50 тысяч гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко .
Выплата от Украины цивильным, которые вышли с плена
Для получения средств необходимо подать заявку в Министерство развития общин и территорий Украины . К заявлению следует добавить справку от Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно лишенных свободы лиц.
Критика решения
На это решение резко отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко . Он обратил внимание на дисбаланс в выплатах:
"За этот же период пенсионер в оккупации получил не менее 86 тысяч гривен.
Гражданскому за страдания в плену — 50 тысяч.
Пенсионеру в оккупации — 86 тысяч.
Справедливо, верно?"
Комментарий Андрющенко уже вызвал дискуссию в соцсетях по критериям и логике государственных компенсаций для пострадавших от войны гражданских.