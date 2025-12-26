Скільки держава виплатить цивільним, які вийшли з полону: жорстока правда

Рубрики
Цивільні українці, яких звільнили з російського полону, отримуватимуть разову державну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Виплата від України цивільним, які вийшли з полону
Для отримання коштів необхідно подати заявку до Міністерство розвитку громад та територій України. До заяви потрібно додати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб.
Критика рішення
На це рішення різко відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він звернув увагу на дисбаланс у виплатах:
"За цей самий період пенсіонер в окупації отримав щонайменше 86 тисяч гривень.
Цивільному за страждання в полоні — 50 тисяч.
Пенсіонеру в окупації — 86 тисяч.
Справедливо, правда?"
Коментар Андрющенка вже викликав дискусію в соцмережах щодо критеріїв і логіки державних компенсацій для постраждалих від війни цивільних.