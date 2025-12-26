logo_ukra

Скільки держава виплатить цивільним, які вийшли з полону: жорстока правда
НОВИНИ

Скільки держава виплатить цивільним, які вийшли з полону: жорстока правда

Звільненим із російської неволі цивільним виплатять по 50 тисяч гривень

26 грудня 2025, 20:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Цивільні українці, яких звільнили з російського полону, отримуватимуть разову державну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Скільки держава виплатить цивільним, які вийшли з полону: жорстока правда

Виплата від України цивільним, які вийшли з полону

Для отримання коштів необхідно подати заявку до Міністерство розвитку громад та територій України. До заяви потрібно додати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб.

Критика рішення

На це рішення різко відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він звернув увагу на дисбаланс у виплатах:

"За цей самий період пенсіонер в окупації отримав щонайменше 86 тисяч гривень.

Цивільному за страждання в полоні — 50 тисяч.

Пенсіонеру в окупації — 86 тисяч.

Справедливо, правда?"

Коментар Андрющенка вже викликав дискусію в соцмережах щодо критеріїв і логіки державних компенсацій для постраждалих від війни цивільних.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від мирного плану, Сполучені Штати повинні перейти до радикально жорсткішої стратегії щодо Росії.
Про це Грем повідомив, коментуючи перспективи мирного врегулювання війни РФ проти України та можливі дії Вашингтона у випадку провалу дипломатичних зусиль.
"Час міняти правила гри"
За словами сенатора, якщо Кремль скаже "ні" запропонованому мирному плану, США не можуть обмежуватися дипломатичними заявами або точковими санкціями. Грем наголосив, що відповідь має бути системною та болючою для російської економіки й військової машини.



Джерело: https://t.me/andriyshTime/49026
