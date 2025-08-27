Рубрики
Кравцев Сергей
Украинцы часто жалуются, что их рост зарплат не успевает за стремительным ростом цен. В итоге жить в Украине становится все сложнее и сложнее. Сколько нужно денег для жизни в Украине? Как увеличилась средняя зарплата в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Деньги. Фото: из открытых источников
Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая в интервью Новини.LIVE заявила, что для обеспечения минимального уровня жизни украинцам нужно зарабатывать ежемесячно хотя бы 15-20 тысяч гривен на человека. Более низкая зарплата не сможет покрыть все базовые расходы.
Елена Яровая отметила, что на сегодня самая большая часть бюджета приходится на жилье и продукты.
При этом она указала, что при наличии ребенка сумма, которая необходима для жизни, возрастает. В таком случае каждый взрослый должен получать не менее, чем по 20 тысяч гривен в месяц.
По словам эксперта, для поддержания среднего уровня жизни украинцу нужно зарабатывать от 30 тысяч гривен, но большинство людей получает 15-16 тысяч гривен в месяц.
Доцент кафедры финансов НУБИП Виктория Рудевская заявила в эфире День.LIVE, что в Украине действительно выросла средняя заработная плата на 20-25%. Больше всего зарабатывают работники IT-сферы.
Эксперт отметила, несмотря на то, что средняя зарплата выросла, реальная покупательная способность остается ограниченной. По ее данным, больше всего зарабатывают айтишники и банкиры.
