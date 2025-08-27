Украинцы часто жалуются, что их рост зарплат не успевает за стремительным ростом цен. В итоге жить в Украине становится все сложнее и сложнее. Сколько нужно денег для жизни в Украине? Как увеличилась средняя зарплата в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Половина украинцев зарабатывают меньше суммы, которой хватает только на базовые расходы

Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая в интервью Новини.LIVE заявила, что для обеспечения минимального уровня жизни украинцам нужно зарабатывать ежемесячно хотя бы 15-20 тысяч гривен на человека. Более низкая зарплата не сможет покрыть все базовые расходы.

Елена Яровая отметила, что на сегодня самая большая часть бюджета приходится на жилье и продукты.

"Если человек арендует квартиру, к примеру, в Киеве, то это стоит от 10 до 15 тысяч гривен. Согласитесь, значительно больше, чем официальный минимум. Даже, если у человека своя квартира, все равно, нужно платить коммунальные услуги, что-то в квартиру покупать, делать мелкий ремонт", — пояснила эксперт.

При этом она указала, что при наличии ребенка сумма, которая необходима для жизни, возрастает. В таком случае каждый взрослый должен получать не менее, чем по 20 тысяч гривен в месяц.

По словам эксперта, для поддержания среднего уровня жизни украинцу нужно зарабатывать от 30 тысяч гривен, но большинство людей получает 15-16 тысяч гривен в месяц.

"Это значит, что половина взрослых украинцев, которые работают, зарабатывают меньше суммы, которой хватает только на базовые расходы. Если эти средства проиндексировать согласно инфляции, то становится очевидным, почему люди жалуются на то, что даже при более-менее приличной зарплате им приходится жить от зарплаты до зарплаты", — пояснила Яровая.

Самые большие зарплаты получают айтишники

Доцент кафедры финансов НУБИП Виктория Рудевская заявила в эфире День.LIVE, что в Украине действительно выросла средняя заработная плата на 20-25%. Больше всего зарабатывают работники IT-сферы.

Эксперт отметила, несмотря на то, что средняя зарплата выросла, реальная покупательная способность остается ограниченной. По ее данным, больше всего зарабатывают айтишники и банкиры.

"Самые большие зарплаты получают айтишники – около 60-65 тыс. грн, банкиры – 50-55 тыс. грн и работники авиаотрасли – около 52 тыс. грн. Но если говорить о средней официальной зарплате по стране, то после налогов это около 22-23 тыс. грн. И рост на 20-25% означает также рост цен – это замкнутый круг", — рассказала эксперт.

