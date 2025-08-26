Ждать ли осенью ослабления гривны: какие планы у НБУ

Национальный банк Украины еще больше усилил гривну на прошлой неделе, уменьшая объем интервенций на фоне относительно стабильного дефицита валюты на рынке. Осенью регулятор может прибегнуть к увеличению колебаний курса гривны и ее умеренному ослаблению в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики инвесткомпании ICU.

Доллар и гривна. Фото: из открытых источников

"Усиление гривны и удержание обменного курса на текущем уровне выглядит сознательным решением НБУ. Вполне возможно, что регулятор осенью будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению", — говорится в обзоре ICU.

Аналитики обратили внимание, что на прошлой неделе Нацбанк продолжил усиливать гривну: в четверг установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,22 грн/долл. и незначительно ослабил его в пятницу до 41,28 грн/долл.

Дефицит валюты на рынке уменьшился несущественно, на 8% до 301 млн долларов. Поэтому чтобы удовлетворить его и поддержать прочность гривны, НБУ продал за неделю из резервов 551 млн долларов, что на 9% меньше интервенций предыдущей недели, а также ниже средненедельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.

