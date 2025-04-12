Сколько украинцев получают пенсию свыше 10 тысяч гривен

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. На пенсию свыше 10 тысяч в нашей стране может рассчитывать каждый седьмой. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсии в Украине. Фото: из открытых источников

По информации ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом: до 3000 гривен — 3,9%, 398 267 человек, средняя пенсия — 2 282,97 гривен, от 3001 до 4000 гривен — 32,3%, 3 340 489 человек, средняя пенсия — 3 341,83 гривен, от 4001 до 5000 гривен — 20,4%, 2 105 500 человек, средняя пенсия — 4 509,69 гривен, от 5001 до 10000 гривен — 28,9%, 2 987 845 человек, средняя пенсия — 6 857,93 гривен, более 10000 гривен — 14,5%, 1 499 274 человек, средняя пенсия — 15 643,69 гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 1 марта 2025 года в Украине были проиндексированы пенсии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров Украины рассказал об изменениях в пенсионном обеспечении.

По словам главы правительства, после индексации пенсионных выплат в марте они увеличились на 11,5%. Повышенные пенсии получили более 10 млн украинцев.

"Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что за март все пенсионные выплаты произведены в полном объеме.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерстве социальной политики рассказали об изменениях в выплатах пенсий украинцам на временно оккупированной территории и за границей.

Отмечается, что ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. В министерстве подчеркнули, что такая ситуация усложняла получение средств.



