Сколько в этом году будет стоить постный стол в Сочельник: аналитики назвали цены

Украинские семьи уже в четвертый раз будут праздновать Рождество Христово в условиях полномасштабной войны. Несмотря на сложные реалии, многие стараются придерживаться традиции готовить 12 постных блюд к Сочельнику.

На Сочельник традиционно готовят 12 постных блюд. Фото: из открытых источников

Аналитики Института аграрной экономики оценили, во сколько обойдется праздничное меню в 2025 году, учитывая средние цены в супермаркетах на начало декабря. По их подсчетам, полный набор блюд обойдется примерно в 1374 грн.

Какие рождественские блюда самые дорогие

Наиболее затратным блюдом Сочельника будет жареная рыба. Так, 2 кг живого карпа обойдутся в 346 грн.

Кутья (набор ингредиентов около 950 г) в этом году будет стоить 213 грн. Самыми дорогими ее компонентами являются мак (72 грн за 200 г), грецкие орехи (почти 70 грн) и изюм (25 грн). Набор сухофруктов для компота стоит примерно 120 грн.

Стоимость других традиционных постных блюд

Постный борщ с фасолью обойдется в среднем в 107,79 грн (половина суммы приходится на белую фасоль – 51,50 грн).

Винегрет – 49,77 грн, главный расход – соленые огурцы.

Вареники: с картофелем – 32,83 грн, с капустой – 32,03 грн, с вишнями – 87,83 грн (из-за подорожания замороженной вишни).

Тушеная капуста с грибами — 70,78 грн.

Жареный картофель — 26,08 грн.

К столу традиционно подают и соленья.

квашеная капуста – 96,75 грн за пол килограмма, бочковые огурцы – 53,70 грн за 400 г.

Среди свежих овощей в меню есть огурцы (66,72 грн) и помидоры (71,90 грн) — за 500 г каждых овощей.

Аналитики отмечают, что стоимость рождественского стола в 2025 году почти повторяет показатели прошлого года (1365 грн). Главной причиной стабильности называют значительное удешевление овощей борщового набора. Ведь урожай картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука стал рекордным, что существенно повлияло на ценообразование.

Впрочем, некоторые продукты наоборот подорожали:

масло — на 26,7%,

замороженная вишня — на 25,7%,

бочковые огурцы — на 25,2%,

белая фасоль — на 18,3%,

мука — на 17,5%,

живой карп — на 12,6%,

свежие помидоры – на 12,5%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о рецепте рождественского кекса. Он получится очень ароматным, мягким и с насыщенным вкусом, ведь в его составе будет немного коньяка.

Издание "Комментарии" также сообщало, каким блюдом на новогоднем столе можно заменить оливье.