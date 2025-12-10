Скільки цього року коштуватиме пісний стіл на Святвечір: аналітики назвали ціни

Українські родини вже вчетверте святкуватимуть Різдво Христове в умовах повномасштабної війни. Попри складні реалії, багато хто намагається дотримуватися традиції готувати 12 пісних страв до Святвечора.

На Святвечір традиційно готують 12 пісних страв. Фото: з відкритих джерел

Аналітики Інституту аграрної економіки оцінили, у скільки обійдеться святкове меню у 2025 році, зважаючи на середні ціни в супермаркетах на початок грудня. За їхніми підрахунками, повний набір страв коштуватиме приблизно 1374 грн.

Які різдвяні страви найдорожчі

Найбільш витратною стравою Святвечора буде смажена риба. Так, 2 кг живого коропа обійдуться у 346 грн.

Кутя (набір інгредієнтів близько 950 г) у цьому році коштуватиме 213 грн. Найдорожчими її компонентами є мак (72 грн за 200 г), волоські горіхи (майже 70 грн) та родзинки (25 грн). Набір сухофруктів для узвару коштує приблизно 120 грн.

Вартість інших традиційних пісних страв

Пісний борщ із квасолею обійдеться в середньому в 107,79 грн (половина суми припадає на білу квасолю — 51,50 грн).

Вінегрет — 49,77 грн, головна витрата — солоні огірки.

Вареники: з картоплею — 32,83 грн, з капустою — 32,03 грн, з вишнями — 87,83 грн (через подорожчання замороженої вишні).

Тушкована капуста з грибами — 70,78 грн.

Смажена картопля — 26,08 грн.

До столу традиційно подають і соління:

квашена капуста — 96,75 грн за пів кілограма, бочкові огірки — 53,70 грн за 400 г.

Серед свіжих овочів у меню присутні огірки (66,72 грн) та помідори (71,90 грн) — за 500 г кожних овочів.

Аналітики зазначають, що вартість різдвяного столу у 2025 році майже повторює показники минулого року (1365 грн). Головною причиною стабільності називають значне здешевлення овочів борщового набору. Адже урожай картоплі, моркви, буряка, капусти та цибулі став рекордним, що суттєво вплинуло на ціноутворення.

Втім, деякі продукти навпаки подорожчали:

олія — на 26,7%,

заморожена вишня — на 25,7%,

бочкові огірки — на 25,2%,

біла квасоля — на 18,3%,

борошно — на 17,5%,

живий короп — на 12,6%,

свіжі помідори — на 12,5%.

