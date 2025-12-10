logo_ukra

BTC/USD

92647

ETH/USD

3323.82

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Скільки цього року коштуватиме пісний стіл на Святвечір: аналітики назвали ціни
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки цього року коштуватиме пісний стіл на Святвечір: аналітики назвали ціни

Найдорожчою стравою Святвечора називають смажену рибу

10 грудня 2025, 00:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Українські родини вже вчетверте святкуватимуть Різдво Христове в умовах повномасштабної війни. Попри складні реалії, багато хто намагається дотримуватися традиції готувати 12 пісних страв до Святвечора.

Скільки цього року коштуватиме пісний стіл на Святвечір: аналітики назвали ціни

На Святвечір традиційно готують 12 пісних страв. Фото: з відкритих джерел

Аналітики Інституту аграрної економіки оцінили, у скільки обійдеться святкове меню у 2025 році, зважаючи на середні ціни в супермаркетах на початок грудня. За їхніми підрахунками, повний набір страв коштуватиме приблизно 1374 грн.

Які різдвяні страви найдорожчі

Найбільш витратною стравою Святвечора буде смажена риба. Так, 2 кг живого коропа обійдуться у 346 грн. 

Кутя (набір інгредієнтів близько 950 г) у цьому році коштуватиме 213 грн. Найдорожчими її компонентами є мак (72 грн за 200 г), волоські горіхи (майже 70 грн) та родзинки (25 грн). Набір сухофруктів для узвару коштує приблизно 120 грн.

Вартість інших традиційних пісних страв

Пісний борщ із квасолею обійдеться в середньому в 107,79 грн (половина суми припадає на білу квасолю — 51,50 грн).

Вінегрет — 49,77 грн, головна витрата — солоні огірки.

Вареники: з картоплею — 32,83 грн, з капустою — 32,03 грн, з вишнями — 87,83 грн (через подорожчання замороженої вишні). 

Тушкована капуста з грибами — 70,78 грн.

Смажена картопля — 26,08 грн.

До столу традиційно подають і соління:

квашена капуста — 96,75 грн за пів кілограма, бочкові огірки — 53,70 грн за 400 г.

Серед свіжих овочів у меню присутні огірки (66,72 грн) та помідори (71,90 грн) — за 500 г кожних овочів.

Аналітики зазначають, що вартість різдвяного столу у 2025 році майже повторює показники минулого року (1365 грн). Головною причиною стабільності називають значне здешевлення овочів борщового набору. Адже урожай картоплі, моркви, буряка, капусти та цибулі став рекордним, що суттєво вплинуло на ціноутворення.

Втім, деякі продукти навпаки подорожчали:

олія —  на 26,7%,

заморожена вишня —  на 25,7%,

бочкові огірки — на 25,2%,

біла квасоля —  на 18,3%,

борошно —  на 17,5%,

живий короп —  на 12,6%,

свіжі помідори — на 12,5%.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про рецепт різдвяного кексу. Він вийде дуже ароматним, м'яким і з насиченим смаком, адже в його складі буде трохи коньяку.

Видання "Коментарі" також повідомляло, якою стравою на новорічному столі можна замінити олів'є. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://landlord.ua/agrolife-en/rizdvyanyj-stil-2025-obijdetsya-ukrayinczyam-u-1374-grn-instytut-agrarnoyi-ekonomiky/
Теги:

Новини

Всі новини