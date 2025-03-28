Сравнили цены на еду в Украине и странах ЕС: действительно ли у нас дешевле

Несмотря на то, что стоимость продуктов в Украине ниже, чем в странах Европейского Союза, разница в уровне доходов нивелирует это преимущество. Оказывается, что расходы на питание в украинских городах могут быть выше, чем в европейских столицах, если учитывать соотношение цен к зарплатам.

Сравнение цен на продукты. Фото из открытых источников

Для сравнения цен на продукты в Украине и странах Европы была создана продуктовая корзина, которая включала цены на хлеб, яйца, картофель, лук, молоко, курятину, говядину, рис, сыр, помидоры, яблоки и бананы.

По данным базы Numbeo, самая дорогая продуктовая корзина в Украине – в Киеве. Ее стоимость составляет 1350 гривен. Самые дешевые покупки возможны в Ивано-Франковске — 1148 гривен и Харькове 1153 гривен.

Однако, если брать соотношением стоимости продуктов к средним зарплатам, то жители Киева тратят на продуктовую корзину меньше — 5,5% месячной зарплаты. Во Львове этот показатель немного хуже – 5,8%. Однако в Харькове он составляет 7%, а в Ивано-Франковске достигает 9,1%.

Сравнение цен на продукты в разных городах Украины

Сравнение цен в Украине и Европе на продукты

В европейских столицах цены на продукты выше, чем в Украине. Продуктовая корзина в Киеве будет составлять 30 евро, тогда как самая дешевая в Бухаресте – 38 евро. Самая дорогая продуктовая корзина из шести европейских стран в Германии – 60 евро, что вдвое выше, чем в Украине.

Однако ситуация меняется, если учитывать соотношение цен к зарплатам. В то время как в Киеве на базовые продукты идет 5,5% средней зарплаты, в Берлине этот показатель составляет всего 2,1%, в Варшаве – 2,3%, а в Праге – 2,6%. Даже в Софии и Бухаресте, где зарплаты самые низкие в ЕС, соотношение цен к доходам все равно лучше, чем в Украине.

Сравнение цен на продукты в Украине и Европе

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что изменилось в ценах на продукты в Украине: овощи, молочка и курятина дорожают.

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