США заблокировали помощь Украине: есть ли в стране деньги на пенсии

Остановка финансирования международных программ не должна повлиять на пенсии украинцев. Об этом 29 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эксперта по пенсионному обеспечению Сергея Коробкина.

Украина зависит от американской помощи, но выплата пенсий вне опасности, утверждают представители власти. Фото: НБУ

Коробкин в эфире Ранок.LIVE напомнил, что глава Минсоцполитики Оксана Жолнович несколько дней назад подтвердила, что пенсии не зависят от международных грантов. Грантодатели, как правило, финансируют негосударственные программы и инициативы. Следовательно, украинцы могут быть спокойны – никаких изменений в пенсионных выплатах не будет, успокоил Коробкин.

По мнению эксперта, сейчас "ситуация с пенсионными выплатами в Украине не критична".





Как писали "Комментарии", госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. В связи с этим агентство USAID приостановило все программы в Украине (они преимущественно имеют социальный характер).

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своему офису и Кабмину выяснить ситуацию вокруг приостановки оказания помощи Украине. Он также заявил, что правительство поддержит приоритетные проекты, потерявшие финансирование от программы USAID. Кроме того, украинские власти уже несколько раз подчеркнули, что решение Госдепа США не отразится на военной помощи Украине от Штатов.

Читайте также на "Комментариях" — в Украине будет создан почтовый банк на базе компании "Укрпошта". Кабинет Министров передает акции Первого инвестиционного банка в Министерство развития общин и территорий Украины для создания почтового банка и передачи его почтовому оператору. По словам главы Кабмина, "Укрпошта" имеет свои отделения во всех уголках страны. Поэтому создание почтового банка откроет украинцам по всей стране, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности, в том числе облегчит получение пенсии и других выплат.