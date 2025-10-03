Стоит ли открывать ФЛП в Украине: как изменились настроения украинцев

В 2025 году было зарегистрировано 225 046 новых ФЛП. Этот показатель примерно соответствует показателям в прошлом году.

ФЛП. Иллюстративное фото

С начала 2025 года количество новых ФЛП ежемесячно увеличивалось – если в январе было 21,4 тыс. регистраций, то в сентябре 26,9 тыс. новых ФЛП, говорится в аналитике "Опендатабот".

"В то же время 213 293 ФЛП прекратили свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Стоит отметить, что более 45 тысяч закрывшихся в этом году ФЛП были открыты в 2024 году. В общей сложности на 15 тысяч больше бизнесов появилось в этом году, чем закрылось.

По данным платформы, больше всего ФЛП зарегистрировали в Киеве – 30,5 тыс. На втором месте Днепропетровская область – 22,2 тыс., на третьем – Львовская – 17,2 тыс.

"Традиционно самой популярной сферой среди вновь предпринимателей является торговля — и розничная (29% от общего количества), и оптовая (8%). Следуют IT, рестораны и информационные услуги. Закрываются же ФЛП преимущественно в тех же сферах, где их больше всего открывали: торговля, IT и индивидуальные услуги", — пишет "Опендатабот".

ФЛПы открывают больше женщины – 6 из 10. В Сумской области эта доля вообще превышает 63%. Аналитики объяснили, что женщины активно идут в услуги, образование, производство одежды и медицину. Мужчины же держатся за курьерскую доставку и логистику, строительство и ремонт техники.

