Стоит ли открывать ФЛП в Украине: как изменились настроения украинцев

Кречмаровская Наталия
В 2025 году было зарегистрировано 225 046 новых ФЛП. Этот показатель примерно соответствует показателям в прошлом году.
ФЛП. Иллюстративное фото
С начала 2025 года количество новых ФЛП ежемесячно увеличивалось – если в январе было 21,4 тыс. регистраций, то в сентябре 26,9 тыс. новых ФЛП, говорится в аналитике "Опендатабот".
По данным платформы, больше всего ФЛП зарегистрировали в Киеве – 30,5 тыс. На втором месте Днепропетровская область – 22,2 тыс., на третьем – Львовская – 17,2 тыс.
ФЛПы открывают больше женщины – 6 из 10. В Сумской области эта доля вообще превышает 63%. Аналитики объяснили, что женщины активно идут в услуги, образование, производство одежды и медицину. Мужчины же держатся за курьерскую доставку и логистику, строительство и ремонт техники.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что долги ФЛП считают миллиардами — почему предприниматели не платят налоги. По состоянию на май 2025 года 1,29 млн. предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов.