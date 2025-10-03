Чи варто відкривати ФОП в Україні: як змінилися настрої українців

У 2025 році було зареєстровано 225 046 нових ФОПів. Цей показник приблизно відповідає показникам минулого року.

ФОП. Ілюстративне фото

Від початку 2025 року кількість нових ФОПів щомісяця збільшувалася — якщо у січні було 21,4 тис. реєстрацій, то у вересні 26,9 тис. нових ФОП, йдеться в аналітиці “Опендатабот”.

“Водночас 213 293 ФОПи припинили свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік. Варто зазначити, що понад 45 тисяч ФОПів, що закрились цьогоріч, були відкриті у 2024 році. Загалом на 15 тисяч більше бізнесів з’явилось цьогоріч, ніж закрилось”, — йдеться у повідомленні.

За даними платформи, найбільше ФОПів зареєстрували в Києві — 30,5 тис. На другому місці Дніпропетровська область — 22,2 тис., на третьому — Львівська — 17,2 тис.

“Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля — і роздрібна (29% від загальної кількості), і гуртова (8%). Наслідують IT, ресторани та інформаційні послуги. Закриваються ж ФОПи переважно у тих самих сферах, де їх найбільше відкривали: торгівля, IT та індивідуальні послуги”, — пише “Опендатабот”.

ФОПи відкривають більше жінки — 6 з 10. У Сумській області ця частка взагалі перевищує 63%. Аналітики пояснили, що жінки активно йдуть у послуги, освіту, виробництво одягу та медицину. Чоловіки ж тримаються за кур’єрську доставку та логістику, будівництво й ремонт техніки.

