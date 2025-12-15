logo

Такого еще никогда не было: Украина возглавила важный мировой рейтинг

Рейтинг показывает не масштаб рынка в целом, а реальное применение стейблкоинов в экономиках разных стран

15 декабря 2025, 11:50
Клименко Елена

Украина возглавила глобальный рейтинг по показателю использования стейблкоинов по отношению к ВВП, опередив Нигерию и Грузию. Такие данные содержатся в отчете World Crypto Rankings 2025, подготовленном DL Research и платформой Bybit. Этот результат свидетельствует о том, что стейблкоины играют важную роль в финансовой жизни страны, используясь как в коммерческих расчетах, так и для личных переводов и сбережений.

Фото: из открытых источников

По словам экспертов, рейтинг демонстрирует не общий размер крипторынка, а фактическое использование стейблкоинов в национальной экономике. Украина с показателем 3,60% ВВП существенно опережает Нигерию (1,20%) и Грузию (1,06%), что подчеркивает актуальность цифровых активов в современных финансовых операциях и международных расчетах. Это свидетельствует о том, что украинские пользователи и бизнес активно интегрируют криптовалютные технологии в ежедневные финансовые процессы, включая электронные платежи и трансграничные переводы.

Эксперты прогнозируют, что роль стейблкоинов в Украине будет только расти в ближайшие годы. Это может не только увеличить их влияние на экономику, но и улучшить доступ граждан и бизнеса к финансовым услугам, особенно в рамках глобальной цифровизации и развития финтех-инфраструктуры. Рост популярности стейблкоинов будет способствовать большей гибкости экономических расчетов, повышению прозрачности транзакций и уменьшению рисков, связанных с валютными колебаниями.

Как уже писали "Комментарии", вторая по капитализации криптовалюта мира Ethereum за последние 24 часа прибавила более 20% стоимости, достигнув отметки почти 2300 долларов. Эксперты называют две ключевые причины роста Ethereum.



